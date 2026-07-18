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Массовые протесты охватили Украину из-за отставки министра обороны Фёдорова

Михаил Фёдоров

Протесты после отставки министра обороны Украины Михаила Фёдорова не стихают третий день. 18 июля люди собрались в Виннице, Днепропетровске, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве, Кропивницком, Львове, Луцке, Николаеве, Одессе, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком и Черкассах, сообщают местные СМИ.



В Одессе участники акции организовали фаер-шоу, а во Львове на митинг пришел мэр Андрей Садовой. Протестующие требуют не только вернуть Фёдорова на пост министра обороны, но и хотят отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский рассматривает подобный сценарий. Таким образом он пытается преодолеть кризис в военном командовании, который возник после увольнения министра, говорится в статье.

Александр Огарёв

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