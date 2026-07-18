Массовые протесты охватили Украину из-за отставки министра обороны Фёдорова

18 июля 2026, 23:56

Михаил Фёдоров

Протесты после отставки министра обороны Украины Михаила Фёдорова не стихают третий день. 18 июля люди собрались в Виннице, Днепропетровске, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве, Кропивницком, Львове, Луцке, Николаеве, Одессе, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком и Черкассах, сообщают местные СМИ.