Массовые протесты охватили Украину из-за отставки министра обороны Фёдорова
Протесты после отставки министра обороны Украины Михаила Фёдорова не стихают третий день. 18 июля люди собрались в Виннице, Днепропетровске, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве, Кропивницком, Львове, Луцке, Николаеве, Одессе, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком и Черкассах, сообщают местные СМИ.
В Одессе участники акции организовали фаер-шоу, а во Львове на митинг пришел мэр Андрей Садовой. Протестующие требуют не только вернуть Фёдорова на пост министра обороны, но и хотят отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Ранее газета The Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский рассматривает подобный сценарий. Таким образом он пытается преодолеть кризис в военном командовании, который возник после увольнения министра, говорится в статье.
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