Пострадавшие от БПЛА находятся в больницах с осколочными ранениями, ожогами и переломами

18 июля 2026, 20:22

Число пострадавших при атаке БПЛА выросло до 61 человека

оригинал Фото: Istock / shcherbak volodymyr

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал 61 человек. Из них 20 получили медицинскую помощь амбулаторно и не нуждались в госпитализации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.