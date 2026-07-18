Пострадавшие от БПЛА находятся в больницах с осколочными ранениями, ожогами и переломами
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал 61 человек. Из них 20 получили медицинскую помощь амбулаторно и не нуждались в госпитализации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Ещё 40 человек остаются под наблюдением врачей: девять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, 31 — в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги, а также отравление продуктами горения.
Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Электростали, где медицинская помощь потребовалась 57 людям. Ещё четыре человека пострадали на территории Ногинска.
Власти заявили, что поддерживают связь со всеми пострадавшими. Семье погибшего мужчины, а также всем, кто получил травмы, пообещали оказать необходимую помощь и поддержку.
Отдельные слова благодарности были адресованы врачам, фельдшерам, сотрудникам скорой помощи и спасательных служб, которые оперативно прибыли на место происшествия и продолжают оказывать помощь пострадавшим.
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