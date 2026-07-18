В Краснодарском крае упал вертолёт Ми-2, пилот погиб
Вечером 18 июля в Краснодарском крае упал вертолёт сельскохозяйственного назначения. Подробности приводит региональное управление МЧС.
Трагедия произошла на западной окраине станицы Калининской. Борт выполнял авиационно-химические работы на полях. В ходе обработки сельхозугодий пилот потерял управление, и вертолёт Ми-2 упал.
В результате падения авиационное средство загорелось. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. На место вызова немедленно прибыли пожарные расчёты, спасатели и бригада скорой помощи.
Огнеборцы локализовали и полностью потушили возгорание. Медики констатировали смерть лётчика. Сотрудники Следственного комитета и транспортной прокуратуры начали проверку по факту крушения.
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