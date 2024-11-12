Массовые протесты в Абхазии в Сухуме из-за задержания оппозиционеров

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В абхазском городе Сухум начались массовые протесты после задержания оппозиционеров, выступивших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщают телеграм-каналы «Республика» и NewsGeorgia.
Люди со всей Абхазии собрались у здания Службы государственной безопасности (СГБ) и перекрыли Гумистинский мост, требуя освободить задержанных.
По информации NewsGeorgia, протестующие «протаранили ворота» у здания СГБ, а к резиденции президента Абхазии Аслана Бжании начали стягивать военную технику.
Всего задержаны пятеро человек, к которым не допускают родственников, и их состояние неизвестно.
Протесты вспыхнули после того, как в конце октября Россия и Абхазия подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты в Абхазии.
Министр экономики Абхазии Кристина Озган назвала инвестиции важными для стабилизации экономики. Для вступления в силу соглашение должно быть ратифицировано в парламенте Абхазии.
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По информации NewsGeorgia, протестующие «протаранили ворота» у здания СГБ, а к резиденции президента Абхазии Аслана Бжании начали стягивать военную технику.
Всего задержаны пятеро человек, к которым не допускают родственников, и их состояние неизвестно.
Протесты вспыхнули после того, как в конце октября Россия и Абхазия подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты в Абхазии.
Министр экономики Абхазии Кристина Озган назвала инвестиции важными для стабилизации экономики. Для вступления в силу соглашение должно быть ратифицировано в парламенте Абхазии.
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Мария Моисеева