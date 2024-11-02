В Боливии протестующие захватили воинскую часть

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В Боливии сторонники бывшего президента Эво Моралеса захватили воинскую часть, выдвинув требования о прекращении операции по разблокировке дорог. Об этом сообщает телеканал Bolivia TV. Отмечается, что протестующие также удерживают внутри солдат.
«Сторонники Эво Моралеса захватили воинскую часть в Вилья-Тунари и удерживают солдат», — указано в сообщении.Напомним, накануне утром, 1 ноября, полицейские вместе с военными начали масштабную операцию по разблокировке дорог, которые уже три недели перекрывают протестующие против роста цен и дефицита топлива в Боливии. Кроме того митингующие требуют прекратить уголовное преследование Моралеса, которого обвинили в торговле людьми и растлении школьницы.
Ранее Моралес заявил, что правительство пыталось его задержать и прикрепил видео, на котором якобы запечатлен этот момент. На кадрах видно, как экс-президент сидит в машине, по которой ведется стрельба, а у водителя заметна кровь на затылке.
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