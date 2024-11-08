Массовое нападение на евреев в Амстердаме: фанатов «Маккаби» топили в каналах и отбирали паспорта, подробности

Фото: iStock/Tero Vesalainen
Люди в масках с флагами Палестины атаковали израильтян после поражения футбольной команды Израиля в матче против «Аякса» в Амстердаме. Вооруженные холодным оружием мужчины сбрасывали фанатов тель-авивского клуба «Маккаби» в каналы, отбирали паспорта и применяли насилие. Армия обороны Израиля, в свою очередь, объявила об экстренной эвакуации граждан страны из Нидерландов. Подробности – в материале «Радио 1».
Причины беспорядков в Амстердаме
7 ноября в 22:00 на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме начался футбольный матч между командами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс» в рамках турнира УЕФА. Однако уже накануне этого события стало очевидно, что израильских болельщиков ожидают недоброжелательные встречи со стороны местных выходцев из мигрантской среды.
Организация BDS накануне матча призвала к его отмене. По всему Амстердаму были развешаны плакаты с лозунгом «Изгнать Израиль из УЕФА» и флаги Палестины.
Единичные столкновения происходили еще до начала игры, но массовые беспорядки начались после того, как несколько израильских болельщиков сняли палестинский флаг, установленный на улице. В ответ разъяренная толпа, состоящая из десятков человек, устроила погром. Они также пытались прорваться в отели, где размещались фанаты «Маккаби». Одного из пострадавших бросили в воду и удерживали там, пока он не произнес: «Палестина будет освобождена».
Фото: iStock/Tero Vesalainen
Число пострадавших в Амстердаме
По информации телеграм-канала «Голос Израиля», на данный момент как минимум 30 израильтян получили серьезные травмы, двое евреев пропали без вести или были похищены. Полиция задержала 70 погромщиков.
«На нас напали десятки человек, похоже, это было спланировано», — сообщил Ynet один из болельщиков.
Пострадавших израильтян эвакуируют на самолетах
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о направлении самолетов для эвакуации пострадавших болельщиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала спасательную операцию.
Израильтянам, находящимся в Амстердаме, рекомендовали оставаться в своих отелях, а тех, кто может, призвали немедленно вернуться на родину. В Нидерландах также отреагировали на инцидент, призвав к депортации нападавших.
Лидер крайне правой партии в Нидерландах Герт Вилдерс осудил атаку на израильтян, назвав ее «абсолютно неприемлемой». Он выразил мнение, что происходящее похоже на охоту на евреев на улицах Амстердама, и призвал арестовать и депортировать «мультикультурную мразь», атаковавшую болельщиков «Маккаби Тель-Авив». Вилдерс подчеркнул, что ему стыдно за то, что подобное может происходить в Нидерландах.
Читайте также:
Три удара по Бейруту: Израиль атаковал район у аэропорта
Раскрыты детали планов Ирана по ответной атаке на Израиль
США не смогут удержать Израиль от ответа на новую атаку Ирана
Анастасия Хохлова