Раскрыты детали планов Ирана по ответной атаке на Израиль

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Иран может задействовать более мощные боеголовки и другое оружие при ответной атаке на Израиль по сравнению с предыдущими его ударами. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Тегеран, как отмечается, не собирается ограничиваться лишь слабыми ракетами и беспилотниками, как было в прошлые разы.
Анонимные чиновники из Ирана заявили газете, что все ракеты, которые будут применены в новой атаке на Израиль, будут иметь более мощные боевую часть.
Собеседники отметили, что Иран задействует в новой атаке на Израиль регулярную армию страны, КСИР «не будет действовать в одиночку». Они также добавили, что Тегеран будет использовать территорию Ирака для своего удара, будет бить по военным объектам Израиля, но «гораздо более агрессивно, чем в прошлый раз».
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«Иран планирует комплексный ответ с использованием еще более мощных боеголовок и другого оружия», — приводятся слова источников.
Собеседники отметили, что Иран задействует в новой атаке на Израиль регулярную армию страны, КСИР «не будет действовать в одиночку». Они также добавили, что Тегеран будет использовать территорию Ирака для своего удара, будет бить по военным объектам Израиля, но «гораздо более агрессивно, чем в прошлый раз».
«Наши военные потеряли людей, поэтому им необходимо совершить ответную атаку», — цитируют в газете своего собеседника.Также отмечается, что Иран не хотел бы повлиять на результаты выборов в США с помощью своей атаки.
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Данил Пономарев