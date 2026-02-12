Массовое отравление депутатов парализовало работу Рады
Железняк: в Раде отменили голосования из-за массового отравления депутатов
Верховная рада отменила все голосования до 24 февраля из-за отсутствия кворума. Об этом сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
По его словам, часть депутатов не смогла присутствовать на заседании в связи с массовым отравлением в столовой. Некоторые из них сейчас находятся в командировках и так же не могут участвовать в голосовании.
«До 24 февраля ничего не будет по голосованию. Отчасти правда из-за отравления депутатов (как говорят, вчера в столовой). И много в командировках», — написал Железняк.Как отмечают украинские СМИ, в подвешенном состоянии остались законопроекты, необходимые для получения западного финансирования. Точная дата возвращения Рады к полноценной работе пока не определена. Парламентарий отметил, что это произойдет минимум через две недели.