Массовое отравление депутатов парализовало работу Рады

Железняк: в Раде отменили голосования из-за массового отравления депутатов
Верховная рада отменила все голосования до 24 февраля из-за отсутствия кворума. Об этом сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.



По его словам, часть депутатов не смогла присутствовать на заседании в связи с массовым отравлением в столовой. Некоторые из них сейчас находятся в командировках и так же не могут участвовать в голосовании.

«До 24 февраля ничего не будет по голосованию. Отчасти правда из-за отравления депутатов (как говорят, вчера в столовой). И много в командировках», — написал Железняк.
Как отмечают украинские СМИ, в подвешенном состоянии остались законопроекты, необходимые для получения западного финансирования. Точная дата возвращения Рады к полноценной работе пока не определена. Парламентарий отметил, что это произойдет минимум через две недели.

