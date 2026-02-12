Массовое отравление депутатов парализовало работу Рады

12 февраля 2026, 14:40

Железняк: в Раде отменили голосования из-за массового отравления депутатов

Фото: iStock/olegda88

Верховная рада отменила все голосования до 24 февраля из-за отсутствия кворума. Об этом сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.





По его словам, часть депутатов не смогла присутствовать на заседании в связи с массовым отравлением в столовой. Некоторые из них сейчас находятся в командировках и так же не могут участвовать в голосовании.

«До 24 февраля ничего не будет по голосованию. Отчасти правда из-за отравления депутатов (как говорят, вчера в столовой). И много в командировках», — написал Железняк.