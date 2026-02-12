Стало известно, чем грозят отношениям РФ и США призывы Зеленского

12 февраля 2026, 14:21

Политолог Ордуханян: Киев пытается склонить Вашингтон к давлению на Москву

Фото: Istock/sb2010

Политолог Рафаэль Ордуханян допустил, что попытки Владимира Зеленского склонить Вашингтон к давлению на Москву могут осложнить российско-американские отношения.





В беседе с «Газетой.Ru» Ордуханян отметил, что Зеленский демонстрирует показную готовность к переговорам в надежде на смену подхода администрации Трампа.

«Совершенно очевидно, что все заявления Зеленского будут иметь абсолютно русофобскую направленность. Призывая США надавить на Россию в вопросе мирных переговоров, он пытается рассорить Москву с Вашингтоном. Для него это вопрос выживания и личной безопасности», — заявил американист.