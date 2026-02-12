Стало известно, чем грозят отношениям РФ и США призывы Зеленского
Политолог Ордуханян: Киев пытается склонить Вашингтон к давлению на Москву
Политолог Рафаэль Ордуханян допустил, что попытки Владимира Зеленского склонить Вашингтон к давлению на Москву могут осложнить российско-американские отношения.
В беседе с «Газетой.Ru» Ордуханян отметил, что Зеленский демонстрирует показную готовность к переговорам в надежде на смену подхода администрации Трампа.
«Совершенно очевидно, что все заявления Зеленского будут иметь абсолютно русофобскую направленность. Призывая США надавить на Россию в вопросе мирных переговоров, он пытается рассорить Москву с Вашингтоном. Для него это вопрос выживания и личной безопасности», — заявил американист.Однако эксперт считает, что попытки лидера киевского режима не увенчаются успехом. По словам политолога, после возобновления контактов Москва и Вашингтон осознали наличие более широкой повестки. Ордуханян добавил, что помимо Украины стороны обсуждают стратегические вооружения, Ближний Восток, отношения с Китаем и тарифы.