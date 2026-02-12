12 февраля 2026, 13:29

Посол Долгов: условия Зеленского о выборах показали неуступчивость Киева

Фото: iStock/andriano_cz

Заявление Владимира Зеленского о возможности проведения президентских выборов и референдума по территориальному вопросу только при условии прекращения огня указывает на нежелание Киева идти на уступки в переговорах. Так считает посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.





Ранее американское издание Financial Times сообщило о том, что президент США Дональд Трамп сумел убедить Владимира Зеленского в необходимости проведения на Украине выборов президента. Однако глава киевского режима заявил, что ни выборов, ни референдума по мирному договору с РФ до прекращения огня не будет.





«Зеленский не прекращал саботировать переговоры, поэтому ничего не поменялось. Конечно, саботирует и будет саботировать при поддержке Европы. Мы будем решать наши задачи, так сказать, военными средствами на данном этапе», — сказал Долгов «Газете.Ru».

«Основная цель выборов — это придать легитимность украинской власти. С этой точки зрения, участие Зеленского, тем более победа Зеленского на этих выборах, значительно усложняет эту задачу», — заключил Килинкаров.