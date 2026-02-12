«Саботирует»: стало известно, зачем Зеленский ставит условия по выборам и референдуму
Посол Долгов: условия Зеленского о выборах показали неуступчивость Киева
Заявление Владимира Зеленского о возможности проведения президентских выборов и референдума по территориальному вопросу только при условии прекращения огня указывает на нежелание Киева идти на уступки в переговорах. Так считает посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.
Ранее американское издание Financial Times сообщило о том, что президент США Дональд Трамп сумел убедить Владимира Зеленского в необходимости проведения на Украине выборов президента. Однако глава киевского режима заявил, что ни выборов, ни референдума по мирному договору с РФ до прекращения огня не будет.
«Зеленский не прекращал саботировать переговоры, поэтому ничего не поменялось. Конечно, саботирует и будет саботировать при поддержке Европы. Мы будем решать наши задачи, так сказать, военными средствами на данном этапе», — сказал Долгов «Газете.Ru».
Он уточнил, что Москва придерживается конструктивной позиции по вопросу урегулирования конфликта, однако решение этого вопроса зависит не только от РФ. Мы понимаем, что ни на какие уступки Зеленский пока идти не готов, подчеркнул посол.
При этом член Совета Международного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров заявил Общественной Службе Новостей, что никаких выборов и тем более референдума в ближайшее время на Украине не проведут.
По словам эксперта, Зеленский считает, что выборы нужны только для того, чтобы его переизбрать на второй срок президента.
«Основная цель выборов — это придать легитимность украинской власти. С этой точки зрения, участие Зеленского, тем более победа Зеленского на этих выборах, значительно усложняет эту задачу», — заключил Килинкаров.