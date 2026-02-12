«Глумление продолжается»: Захарова отреагировала на оправдания Зеленского насчет отмены выборов на Украине

12 февраля 2026, 00:50

Захарова: Зеленский продолжает глумится над украинцами, говоря о невозможности выборов

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в глумлении над украинскими гражданами. Свое мнение она выразила в личном Telegram-канале.





Комментарий Захаровой связан с заявлением главы киевского режима о невозможности проведения выборов. Зеленский исключил голосование 24 февраля, утверждая, что эта дата не подходит, так как является «днем начала военных действий». По его словам, любые выборы возможны лишь после прекращения огня и появления надёжных гарантий безопасности.





«То есть 1 апреля без указания года? Глумление над громодянами продолжается», — написала официальный представитель МИД РФ.