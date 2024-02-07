«Германия всё»: В ФРГ заявили, что им больше нечем помочь Украине

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Германия не может поставлять большее количество военной помощи для Украины, об этом заявил представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц в ходе правительственного брифинга.
«Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе в контексте промышленности на данный момент. Мы, конечно, можем заключить дальнейшие (рамочные) соглашения, если будут увеличены производственные мощности, но по текущим потребностям мы находимся на пределе возможностей», — прокомментировал ситуацию Коллатц.
Напомним, Германия занимает второе места по объёмам поставок военной помощи для Вооружённых сил Украины после Соединённых Штатов Америки.
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