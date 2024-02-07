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Европейские страны уже готовы к тому, как будут делить Украины, после того, как ВСУ потерпят поражения, об этом пишет «Политика».
По словам автора статьи, к разделу страны уже приготовились страны бывшего Варшавского договора.
Он также заявил, что на некоторых картах уже появилась обновлённая карта Европы, на которой от Украины совсем ничего не осталось.
Обозреватель подчеркнул, что главная цель раздела Украины — приближение Североатлантического альянса к российским границам.
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«Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя и в соответствии с «историческими интересами», откусить от страны Владимира Зеленского по кусочку. Большому или маленькому», — пишет журналист.
Обозреватель подчеркнул, что главная цель раздела Украины — приближение Североатлантического альянса к российским границам.
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Евгения Парфентьева