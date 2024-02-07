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«Откусят по кусочку»: На Западе уже планируют, как будут делить Украину после проигрыша

«Политика»: Европейски страны готовы к разделу Украины после её поражения
07 февраля 2024, 11:09
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Европейские страны уже готовы к тому, как будут делить Украины, после того, как ВСУ потерпят поражения, об этом пишет «Политика».
По словам автора статьи, к разделу страны уже приготовились страны бывшего Варшавского договора.

«Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя и в соответствии с «историческими интересами», откусить от страны Владимира Зеленского по кусочку. Большому или маленькому», — пишет журналист.


Он также заявил, что на некоторых картах уже появилась обновлённая карта Европы, на которой от Украины совсем ничего не осталось.

Обозреватель подчеркнул, что главная цель раздела Украины — приближение Североатлантического альянса к российским границам.

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#украина
#нато
#россия
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Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
07 февраля 2024, 11:22

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

В Совете Федерации единогласно одобрили закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ.
7 февраля на заседании Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества у граждан, распространяющих заведомо ложную информацию о Вооружённых силах Российской Федерации. Он вступит в законную силу, после того как его подпишет президент России Владимир Путин.

Изымать имущество теперь будут по ряду уголовных статей: фейки и дискредитация армии, призывы к экстремизму и санкциям, реабилитация нацизма и действия против государства.

Помимо этого, у признанных виновными по вышеуказанным статьям будут отбирать государственные награды и звания.

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#совет федерации
#закон
#фейки
#вс рф
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Карлсон уже записал интервью с Путиным, запись длится два часа
Журналист Джонс: интервью Карлсона с Путиным записано и скоро выйдет
07 февраля 2024, 11:07

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон провел интервью с президентом России Владимиром Путиным и уже скоро оно выйдет. Об этом сообщил журналист Алекс Джонс.
«(Такер – ред.) написал мне и сказал, что оно (интервью – ред.) длится два часа, оно выйдет очень-очень скоро», - заявил Джонс на своей странице в социальной сети X.

По его словам, интервью с Путиным уже заставляет нервничать цензоров Запада, которые пытаются держать в неведении американцев.

Сам же Карлсон данную информацию не подтвердил, но и не опроверг.

6 февраля, автомобиль представителя СМИ был замечен на территории администрации главы российского государства. На кадрах, опубликованных в сети Интернет, видно, как в машину журналиста грузили съёмочное оборудование. Сам Такер Карлсон в это время выходил из отеля, в котором остановился. Официальных комментариев, подтверждающих либо опровергающих информацию о разговоре Путина с американским журналистом, со стороны Кремля пока не последовало.

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«Даже Зеленский такое не носит»: В США возмутились внешнему виду Байдена
Рамасвами возмутился появлению Байдена в галстуке цвета флага Украины
07 февраля 2024, 09:43

Фото: РИА Новости/Стрингер

Появление президента США Джо Байдена в галстуке цвета украинского флага является неприемлемым. Такое мнение выразил вышедший из президентской гонки американский политик Вивек Рамасвами.
Во время своего выступления в Белом доме Байден появился перед журналистами в галстуке цветов украинского флага и с таким же значком в знак поддержки Киева.

«Байден носит флаг другой страны, счета которой мы оплачиваем, но мы ни разу не видели, чтобы Зеленский носил флаг страны, которая платит ему зарплату. Это многое говорит о больной психологии этих отношений», — возмутился Рамасвами в социальной сети Х.

Напомним, 7 февраля палата представителей США отклонила законопроект о помощи Израилю, который не включал средства для Украины. Ранее сенаторы США предложили компромиссный бюджетный законопроект, в рамках которого предусматривалось выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.

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#байден
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В Белом доме опровергли слова Карлсона о попытке помешать интервью с Путиным
07 февраля 2024, 07:18

Фото: iStock/rarrarorro

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла слова американского журналиста Такера Карлсона, который заявил, что в Администрации президента США Джо Байдена уже два раза попытались помещать ему взять интервью у президента России Владимира Путина.
«Абсолютно нет», - так она прокомментировала слова Карлсона о попытках Белого дома помешать ему провести интервью с главой российского государства.

Напомним, Карлсон в своем видеообращении из Москвы сообщил, что администрация президента Байдена уже дважды хотела помешать ему взять интервью у Путина. Он уточнил, что первый раз это произошло три года назад, а второй – сейчас.

6 февраля, автомобиль представителя СМИ был замечен на территории администрации главы российского государства, сообщает Newsweek. Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Михаил Венедиктов* написал в своей социальной сети X (бывший Twitter), что Карлсон «получил то, что хотел». Таким образом, интервью с Путиным все же должно состояться.

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* Признан иноагентом на территории России
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В конгрессе США не поддержали законопроект о помощи Израилю без Украины
В конгрессе США проголосовали против законопроекта о помощи Израилю без Украины
07 февраля 2024, 06:31

Фото: iStock/rarrarorro

Палата представителей США отклонила законопроект о помощи Израилю, который не включал средства для Украины. Запись голосование транслировали по американским кабельным сетям, передает РИА Новости.
Для принятия законопроекта, как было объявлено ранее в пресс-службе законодательного органа, требовалась поддержка более двух третей конгрессменов. 180 законодателей проголосовали против нормы, следовательно, законопроект не получил необходимой поддержки.

Ранее сенаторы США предложили компромиссный бюджетный законопроект, в рамках которого предусматривалось выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.

Этот законопроект был разработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы нелегальной миграции после того, как они блокировали обсуждение запроса администрации о помощи Украине, ссылаясь на пограничный кризис.

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#поддержка
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Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску
Постпред РФ при ООН Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску
07 февраля 2024, 02:37

Фото: МИД России

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что украинские власти координируют удары из системы HIMARS с представителями США. Его высказывания приводит РИА Новости.
Небензя отметил слова представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, который в августе 2022 года заявил, что для использования комплекса HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовать цели с Вашингтоном.

«Это явно показывает, кто участвует в преступлениях, совершенных в Лисичанске и других городах, где используются западные вооружения», — подчеркнул Небензя.
Дипломат также призвал членов Совета Безопасности ООН и руководство организации к категорическому осуждению ракетного удара Вооруженных сил Украины по Лисичанску.

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#атака
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Такер Карлсон исполнил в Москве свою заветную мечту
Журналист Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина - Newsweek
06 февраля 2024, 21:16

Фото: сайт Кремля

Известный американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News недавно приехал в Москву. Сообщается, что он сумел исполнить свою заветную мечту и взять интервью у президента России Владимира Путина.
Сегодня, 6 февраля, автомобиль представителя СМИ был замечен на территории администрации главы российского государства, сообщает Newsweek. Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Михаил Венедиктов* написал в своей социальной сети X (бывший Twitter), что Карлсон «получил то, что хотел».

На кадрах, опубликованных в сети Интернет, видно, как в машину журналиста грузили съёмочное оборудование. Сам Такер Карлсон в это время выходил из отеля, в котором остановился. Официальных комментариев, подтверждающих либо опровергающих информацию о разговоре Путина с американским журналистом, со стороны Кремля пока не последовало.

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#журналист
#интервью
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Reuters: В Евросоюзе отказались от использования активов РФ для Украины
06 февраля 2024, 20:54

Фото: istock / sinonimas

Страны Европейского союза не поддержали предложение Бельгии по использованию замороженных активов России для привлечения средств на восстановление Украины. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на неназванного европейского чиновника.

«Мы знаем, что использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация», — рассказал собеседники агентства.
Чиновник отметил, что большая часть юридических подразделений государств Большой семёрки (G7) учитывают это. Он также объяснил, что использование замороженных денег означает владение активом, и в данном случае — конфискацию.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует после спецоперации сделать ВСУ частью своей армии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#финансирование
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Байден заявит Шольцу о своей готовности поддерживать Киев, вопреки Конгрессу
06 февраля 2024, 19:50

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден планирует на личной встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем объявить, что он лично готов поддерживать Киев. Когда одобренный американским Конгрессом документ о выделении Украине нового пакета помощи ляжет на его стол, он тут же подпишет его, сказал глава Белого дома.
Сложность как раз в том, что искомого одобрения законодателей пока добиться не удаётся, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации Вашингтона Джон Кирби. Позицию Конгресса президент США может игнорировать только лично, равно как и выражать надежду на то, что обе палаты (Сенат и Палата представителей - прим. ред.) поддержат соответствующий законопроект, передаёт ТАСС.

Однако в Белом доме не скрывают, что решающее слово остаётся за Конгрессом США. Если решение о выделении дополнительных средств не будет одобрено законодателями, то Штаты просто не смогут больше помогать Украине.

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