Мать девочки-маугли объяснила, почему держала 13-летнюю дочь взаперти среди крестов

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Мать 13-летней девочки с Сортировки в Екатеринбурге рассказала, почему ее дочка не ходит в школу и воспитывается в квартире без отопления и электричества в окружении могильных крестов. Об этом стало известно порталу E1.ru.
Женщина заявка, что они находились в поисках веры.
«Надеюсь на Божью помощь. У нее (дочери — прим. ред.) стресс огромный был. И на фоне этого стресса у нее проблемы с желудочно-кишечным трактом. И теперь она не переставая болеет все сильнее и сильнее», — заявила она.
Девочку увезли в больницу. Сообщается, что у женщины есть еще старший сын, которого она тоже не пускала учиться. Но он все-таки получил аттестат и поступил в колледж. Сейчас он проживает отдельно.
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Алина Юрчак