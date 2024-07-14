Валентина Матвиенко: Германия не имеет права размещать у себя ракеты США

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У Германии нет права на размещение на своей территории дальнобойных ракет США, что зафиксировано в документах послевоенного времени. Такое заявление сделала председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие вот такого плана, по тем соглашениям, которые были подписаны», — прокомментировала Матвиенко.
Она надеется, что этого не случится, ведь Россия, по словам председателя Совфеда, ответит жестко и адекватно.
Матвиенко резюмировала, что США и коллективный Запад хотят сохранить свою гегемонию, запугивая, наводя страх с помощью направления оружия во все горячие точки. Кроме того, геополитические противники организовывают цветные революции и свергают режимы.
Ранее сообщалось, что Вашингтон будет размещать на территории Германии новые средства огневого поражения в 2026 году.
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Никита Кротов