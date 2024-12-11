Матвиенко: Минцифрам нужно быть настойчивее для решения проблем «Почты России»

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Она убеждена, что поиск решения по стратегии развития «Почты России» весьма затянулся, и для решения ее проблем необходимо больше настойчивости, проинформировало агентство ТАСС.
Валентина Матвиенко отметила, в Минцифрах должны принять меры в срочном порядке или «вопрос будет поставлен по-другому».
Совет Федерации поставил перед ведомством важный вопрос — разобраться в финансово-экономической модели почтового оператора и разработать стратегию, позволяющую нормально функционировать и выполнять свои обязательства. Одна из задач — не позволить закрыться почтовым отделениям в отдаленных районах и в сельской местности. К настоящему моменту вопрос решить не удалось.
Спикер Совета Федерации уточнила, что за каждую проблему ответственен конкретный человек и в этом случае, она считает, что «это министр цифрового развития».
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«Неоднократно тема поднималась в правительстве, обсуждалась в правительстве, но решений не принято. Тема затянулась до такого состояния, что она уже дальше не терпима. Главное качество любого руководителя — уметь принимать решения, не забалтывать, не затягивать, не искать объяснения, почему этого нельзя сделать. К сожалению, вы как министр, отвечающий за почту, такого решения так и не приняли», — подчеркнула Валентина Матвиенко.
Совет Федерации поставил перед ведомством важный вопрос — разобраться в финансово-экономической модели почтового оператора и разработать стратегию, позволяющую нормально функционировать и выполнять свои обязательства. Одна из задач — не позволить закрыться почтовым отделениям в отдаленных районах и в сельской местности. К настоящему моменту вопрос решить не удалось.
Спикер Совета Федерации уточнила, что за каждую проблему ответственен конкретный человек и в этом случае, она считает, что «это министр цифрового развития».
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Ольга Енгалычева