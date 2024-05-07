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Медведев выразил надежду на победу России под руководством Путина

Медведев ждет в ближайшие шесть лет процветания России под руководством Путина
07 мая 2024, 14:56
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после церемонии инаугурации в Кремле заявил, что ждет победы РФ и процветания государства под руководством президента РФ Владимира Путина.
Медведев также отметил, что он ожидает «преемственности» для внешнего курса России.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что своей речью на церемонии инаугурации президент России Владимир Путин отправил сообщение Западу о том, что Москва не примет навязанных соглашений. При этом он добавил, что Москва открыта для диалога.



Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. В ходе церемонии инаугурации российский лидер принёс присягу народу.

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«В одну и ту же реку дважды не входят»: Политолог рассказал об изменении в правительстве
Политолог Калачев: ключевые фигуры правительства останутся на своих местах
07 мая 2024, 15:37

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Владимир Путин 6 мая в заключительный раз встретился с российским правительством в его нынешнем составе. Через день после инаугурации президента кабинет министров официально уйдет в отставку, и начнётся формирование нового правительства.
Политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев в беседе с «Радио 1» сделал свои прогнозы по поводу обновления в правительстве.

«Я думаю, что все ключевые фигуры останутся на своих местах. Зачем ломать то, что работает? От добра добра не ищут. С моей точки зрения, главное — это то, что реформ правительство требуют в случае проведения существенных политических и экономических реформ. Но их не предполагается. Путин не собирается уходить, а, значит, место премьера не рассматривается как трамплин преемника к высшей власти. И, собственно говоря, правительство смогло в условиях санкций обеспечить рост российской экономики, оставить уровень благосостояния россиян на прежнем месте – мне кажется, что такое надо поощрять, а не наказывать. Поэтому я думаю, что Мишустин останется на своем месте», — отметил эксперт.

Также политолог рассказал, что много раз обсуждалась смена министра энергетики и министров образования, однако это, по словам Калачева, не принципиально.

По поводу возвращения в Кремль Сергея Собянина политолог выразил свое твёрдое мнение — нет.

«В одну и ту же реку дважды не ходят. Хотя мы знаем, что ничего невозможного в жизни нет, но сейчас Собянин на своём месте как мэр Москвы. С президентом он уже работал. Полагаю, что Собянин останется на посту мэра Москвы, сейчас будут выборы в Московскую городскую Думу — это очень важно. Собянин делает всё на должном уровне: социальный оптимизм, социальное самочувствие как следствие эффективной работы правительство Москвы», — сказал собеседник.

По мнению Калачева, разные слухи насчёт новых должностей министров распускаются, чтобы «оживить политический пейзаж».

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Стало известно, куда Владимир Путин нанесет первый визит после инаугурации
Помощник президента Ушаков: Путин первый визит после инаугурации нанесет в Китай
07 мая 2024, 15:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин первый официальный визит после инаугурации нанесет в Китай. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«В Китай будет первый зарубежный визит президента», — сказал сотрудник президентской администрации.

Ранее сообщалось, что президент РФ совершит официальный визит в Китай 15–16 мая. Ожидается, что во время этой поездки президент сфокусируется на увеличении объемов торговли между Россией и Китаем. Последний раз Владимир Путин посетил Китай в октябре прошлого года в рамках форума «Один пояс — один путь».

Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Вступая на пост главы государства в ходе церемонии инаугурации он принёс присягу народу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Захарова рассказала о зеркальном ответе на угрозы Британии
Захарова: РФ может ударить по объектам Британии, если реализуются угрозы Лондона
07 мая 2024, 15:31

Фото: сайт МИД РФ

Россия имеет право ударить по британским объектам на территории Украины и за её пределами, в случае реализации угроз Великобритании об ударах ВСУ британским оружием по России. Такое заявление в беседе с ТАСС сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что ранее в ходе рабочего визита в Киев глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон «разрешил» Украине ударять по российским объектам поставленным британским оружием.

Захарова заявила, что в таком случае российская сторона вправе зеркально ответить на подобные действия. А также добавила, что заявления министра абсолютно безумны и нелогичны.

Также представитель внешнеполитического ведомства указала на реакцию России на это заявление. В МИД РФ был вызван британский посол Найджела Кейси, которому также были представлены доводы о праве в таком случае на зеркальный ответ от российской стороны.

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Маск поддержал идею писателя Кинга о поединке Путина с Зеленским
07 мая 2024, 15:08

Фото: iStock / 3dmitry

Американский миллиардер Илон Маск поддержал идею писателя Стивена Кинга о поединке президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X. Маск подписал словом «недооценивается» пост писателя, где тот заявил, что «Путин и Зеленский должны уладить свои разногласия один на один». Как отметил предприниматель, такой способ решения споров имеет смысл.

Ранее он отреагировал на решение Штатов и Украины в отношении России.
Маск согласился с американским миллиардером Дэвидом Саксом, заявившем, что конфликт между странами мог завершиться в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле. Если бы Украина выбрала нейтралитет, то сумела бы сохранить свои территории.

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#илон маск
#россия
#украина
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МИД Франции вызвал посла России Мешкова
МИД Франции вызвал посла РФ из-за предполагаемых кампаний по дезинформации
07 мая 2024, 15:07

Фото: iStock/SimonLukas

МИД Франции вызвал посла России Алексея Мешкова из-за предполагаемых кампаний по дезинформации со стороны Москвы. Об этом пишет Reuters.
В ведомстве подчеркнули, что дипломатическими каналами вновь злоупотребляют с целью манипулирования данными и запугивания.

Согласно заявлению французского министерства, Россия якобы перекладывает ответственность, пытаясь обвинить страны Запада в угрозе. Также Москву обвинили в дестабилизации европейских государств путём совершения кибератак и гибридных действий.

По словам представителей внешнеполитического ведомства, решение о вызове российского посла также стало ответом на аналогичные действия российского МИД в отношении посла Франции Пьера Леви.

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#франция
#россия
#мид
#посол
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Пашинян заявил о прекращении действия трехстороннего заявления 2020 года
07 мая 2024, 14:53

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что трёхстороннее заявление глав Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года больше не действует. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Речь идёт о документе, которым три стороны сообщали о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

По словам Пашиняна, ни один из пунктов этого заявления в настоящее время не работает. Он привёл в пример пункт №9, который, создаётся впечатление, гласит о создании связи между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой. Однако на деле это не так, поскольку пункт говорит о деблокировании экономических коммуникаций.

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#армения
#азербайджан
#россия
#заявление
#никол пашинян
#политика
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«Хорошие и приятные»: Кадыров пообещал изменения после 9 мая
Кадыров: Россия идет вперед, есть надежда на приятные изменения после 9 мая
07 мая 2024, 14:49

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал приятные изменения после 9 мая. Об этом он рассказал по итогам инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Он отметил, что одно удовольствие идти за таким лидером, как Владимир Владимирович Путин. Кадыров рассказал, что перед инаугурацией президента переживал. Он не спал, очень радовался и ждал этого дня.

«Я поблагодарил правительство, которое трудилось днем и ночью. И я думаю, что после 9 мая будут хорошие, приятные изменения», — заявил он.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после инаугурации президента России Владимира Путина заявил о необходимости приучить к нормальной жизни «шакалов, которые нам мешают». Также в беседе с журналистами Кадыров заявил, что в этом месяце российские войска должны обязательно освободить Харьков и Одессу, после чего заставить украинского президента Владимира Зеленского подписать необходимые документы.

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#рамзан кадыров
#путин
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Ряд стран Евросоюза отказался от использования прибыли от активов России
Politico: страны ЕС могут отказаться от использования прибыли от активов России
07 мая 2024, 14:32

Фото: iStock/sinonimas

Ряд стран Евросоюза отказался от использования прибыли от замороженных российских активов. Об этом пишет Politico.
Накануне встречи послов стран объединения, которая состоится 8 мая, поступило предложение об использовании прибыли от замороженных активов России для покупки вооружения для Украины. В ходе предстоящей встречи председательство Бельгии в Совете Евросоюза планирует заключить соглашение, которое позволит разблокировать финансирование для Киева.

Это будет последней попыткой переубедить не входящие в НАТО европейские государства, а это Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия, которые потребовали освободить их от закупки боеприпасов. Их также поддерживают Венгрия и Словакия – критики стратегии Евросоюза по вопросу Украины.

Кроме того, с меньшим энтузиазмом к вопросу относятся Германия, Франция и Италия. Это связано с юридическими и финансовыми рисками. Эти страны также не поддерживают использование прибыли от российских активов.

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#евросоюз
#страны
#активы
#россия
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Кадыров призвал приучить к нормальной жизни «шакалов», которые мешают России
Кадыров заявил о необходимости освобождения Одессы и Харькова в этом месяце
07 мая 2024, 14:02

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после инаугурации президента России Владимира Путина заявил о необходимости приучить к нормальной жизни «шакалов, которые нам мешают».
Он заявил, что есть «шакалы», которые мешают России. Их необходимо приучить к нормальной жизни, чтобы они наконец оставили страну в покое.

Также в беседе с журналистами Кадыров заявил, что в этом месяце российские войска должны обязательно освободить Харьков и Одессу, после чего заставить украинского президента Владимира Зеленского подписать необходимые документы.

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России.

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#россия
#политика
#украина
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