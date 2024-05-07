Медведев выразил надежду на победу России под руководством Путина

Фото: сайт Кремля
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после церемонии инаугурации в Кремле заявил, что ждет победы РФ и процветания государства под руководством президента РФ Владимира Путина.
Медведев также отметил, что он ожидает «преемственности» для внешнего курса России.
Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что своей речью на церемонии инаугурации президент России Владимир Путин отправил сообщение Западу о том, что Москва не примет навязанных соглашений. При этом он добавил, что Москва открыта для диалога.
Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. В ходе церемонии инаугурации российский лидер принёс присягу народу.
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Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что своей речью на церемонии инаугурации президент России Владимир Путин отправил сообщение Западу о том, что Москва не примет навязанных соглашений. При этом он добавил, что Москва открыта для диалога.
Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. В ходе церемонии инаугурации российский лидер принёс присягу народу.
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Екатерина Коршунова