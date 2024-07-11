В НАТО заявили, что на конгрессе альянса все сосредоточены на здоровье Байдена

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Чиновники НАТО и ЕС обеспокоены тем, что на саммите НАТО в Вашингтоне гости больше сосредоточены на состоянии президента США Джо Байдена , чем на будущем альянса, сообщает издание Politico со ссылкой на множество анонимных источников.
Анонимный высокопоставленный европейский чиновник заявил, что испытывал странные чувства, слушая выступление президента Байдена. Он все время переживал, что тот отойдет от сценария, запнется, что-то забудет или скажет «Северная Корея, имея в виду Южную».
Ранее американский конгресс выразил обеспокоенность тем, что политики, сидящие в Белом доме, могут использовать состояние Байдена и перенимать на себя чересчур много полномочий. Для проведения расследования было вызвано три чиновника для выяснения о возможных проблемах со здоровьем у президента.
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