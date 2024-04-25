Матвиенко ответила на вопрос о возможности возвращения России к тоталитаризму

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Россия настроена на развитие и не может вернуться к тоталитарному режиму правления, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко в интервью для РИА Новости.
«Я хочу сказать, что планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки. Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий», — прокомментировала ситуацию Матвиенко.
Она также напомнила, что в 21 веке тоталитарное государство не может идти по пути развития, на который настроена Российская Федерация.
По мнению Матвиенко, предложения об ужесточении законодательства, звучащие после теракта в «Крокус Сити Холл» являются, скорее, эмоциональными всплесками, и не должны тревожить российских граждан.
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