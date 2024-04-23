Матвиенко выступила за признание СБУ террористической организацией

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Службу безопасности Украины СБУ) следует признать террористической организацией. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
В разговоре с РИА Новости она подчеркнула, что именно в СБУ находятся непосредственные разработчики и организаторы террористических актов и диверсий на территории России. Сенатор подчеркнула, что ВСУ не могут добиться никаких успехов на поле боя, поэтому противник прибегает к террористическим методам.
Валентина Матвиенко напомнила, что именно СБУ готовит обстрелы мирных российских городов на приграничных территориях, направляет диверсионные группы в Россию, убивает журналистов, как убили Дарью Дугину и Владлена Татарского. Такую структуру, несомненно, следует признать террористической, заключила спикер Совета Федерации.
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