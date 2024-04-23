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Матвиенко выступила за признание СБУ террористической организацией

23 апреля 2024, 13:07
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Службу безопасности Украины СБУ) следует признать террористической организацией. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.


В разговоре с РИА Новости она подчеркнула, что именно в СБУ находятся непосредственные разработчики и организаторы террористических актов и диверсий на территории России. Сенатор подчеркнула, что ВСУ не могут добиться никаких успехов на поле боя, поэтому противник прибегает к террористическим методам.

Валентина Матвиенко напомнила, что именно СБУ готовит обстрелы мирных российских городов на приграничных территориях, направляет диверсионные группы в Россию, убивает журналистов, как убили Дарью Дугину и Владлена Татарского. Такую структуру, несомненно, следует признать террористической, заключила спикер Совета Федерации.

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#валентина матвиенко
#всу
#сбу
#терроризм
Стало известно, что через месяц на Украине начнется ад
Генерал Пацек: у ВСУ есть максимум месяц на подготовку к российскому наступлению
23 апреля 2024, 14:02

Фото: iStock/Jakub Laichter

Польский генерал Богуслав Пацек заявил, что у Киева остался месяц, чтобы подготовиться к большому наступлению РФ. Об этом он сообщил в интервью изданию Onet.
По его мнению, наступление начнется в конце мая.

Он отметил, что из нового пакета, за который проголосовала Палата представителей США, непосредственно на закупку нового вооружения украинцы получат менее 14 млрд. В первую очередь это будут 155-мм артиллерийские снаряды. Боеприпасы для стрелкового оружия, а также все то, что необходимо для работы ПВО.

Пацек заявил, что Украина держится из последних сил. Многого не хватает, в том числе и боеприпасов. Он отметил, что этого пакета в 14 млрд хватит только на несколько месяцев. Судьбу этого конфликта он не изменит, а лишь позволит Украине выжить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора президент США Джо Байден заверил его в передаче ВСУ новых пакетов «оборонной помощи» в скором времени. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вооружения
#джо
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Депутаты Госсовета Крыма удивились, что они работают
«Mash на волне»: депутаты Госсовета Крыма забыли выключить микрофон
23 апреля 2024, 13:29

Фото: iStock/Eagletail Music

В ходе очередного заседания председатель госсовета Крыма Владимир Константинов забыл выключить микрофон после объявления перерыва. Видеозапись с частью диалога между ним и его заместителем, депутатом Ефимом Фиксом, была опубликована в Telegram-канале «Mash на волне».
На записи слышно, как Константинов начинает разговор с Фиксом.

«Слушай, у меня такое ощущение, что мы работаем», — говорит глава парламента. Его заместитель соглашается: «Да, ничего себе! Пашем!».
Ранее сообщалось, что вице-спикер Самарской губернской думы Александр Живайкин отверг подозрения в связи с движением ЛГБТ*.

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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
#лгбт
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Глава Крыма Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в России
23 апреля 2024, 13:21

Фото: iStock/rarrarorro

В РФ необходимо ужесточить миграционную политику. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Миграционная политика в России должна быть ужесточена», — отметил он.

Политик пояснил, что главная цель это обеспечить безопасность граждан России. Он заявил, что у него в планах выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства касательно мигрантов. Помимо этого, Аксенов считает необходимости уравнять перед законом жителей стран с безвизовым режимом с гражданами тех государств, которым для въезда в РФ необходима виза. Он отметил, что нужно поступать по справедливости.

«Права россиян должны быть защищены в полном объеме», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#политика
#депутаты
#мигранты
#россия
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В Молдавии сообщили об обысках у оппозиционеров
RT: молдавские правоохранители начали обыски в офисах членов команды Шора
23 апреля 2024, 13:18

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

Молдавские правоохранители проводят обыски у представителей оппозиции, которые побывали Москве на съезде. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.
По информации издания, депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что правоохранительные органы страны проводят обыски у представителей оппозиции, которые были на съезде в Москве.

«Мы узнали, что у некоторых наших представителей прошли обыски», — сказала депутат.

Она добавила, что сейчас адвокаты сообщают детали, а также заявила, что люди, у которых проходят обыски, вернулись из РФ и не были задержаны на границе.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#депутат
#политика
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Шольц попытался запретить Путину ссылаться на Канта
Шольц: Россия стремится любой ценой присвоить себе Канта и его работы
23 апреля 2024, 12:50

Фото: European Parliament

Канцлер Германии Олаф Шольц на торжественной церемонии, посвященной 300-летию Иммануила Канта, заявил, что президент РФ Владимир Путин не имеет право цитировать немецкого философа, сообщает издание Welt.
«У Путина нет никакого основания обращаться к Канту», — отметил Шольц в своем выступлении на открытии церемонии в Берлинско-Бранденбургской академии наук.
По его мнению, российские власти пытаются «всячески приписать себе Канта и его работы». Шольц считает, что взгляды немецкого мыслителя на мир противоречат позиции России по Украине.

В январе Путин описал Канта как великого мыслителя, чьи призывы к использованию собственного разума остаются актуальными и сегодня.

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#мир
#путин
#шольц
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Швейцария разблокировала более 300 млн долларов российских активов
23 апреля 2024, 11:52

Фото: iStock/Michael Derrer Fuchs

Российские активы на сумму, превышающую 318 млн долларов, разблокированы Швейцарией. Документ опубликован на сайте Государственного секретариата экономики страны.
Ранее средства были заблокированы в качестве меры предосторожности, сообщает организация. Разблокировка стала возможной из-за отсутствия оснований для продолжения заморозки активов.

Прежде сообщалось, что власти Швейцарии приняли решение об остановке участия в поиске замороженных российских активов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#заморозки
#меры
#запад
#швейцария
#рф
#россия
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ФРГ перебазирует военных и технику к российской границе
BNS: бундесвер проведёт учения Grand Quadriga 2024 в Литве у границы с РФ
23 апреля 2024, 11:26

Фото: iStock/vadimrysev

Бундесвер проведёт военные учения Grand Quadriga 2024 в Литве всего в 50 км от границы с Россией. Об этом сообщает агентство BNS.
В сообщении говорится, что порядка трёх тысяч немецких военных и 200 единиц военной техники, в их числе и танки Leopard, а также боевые машины пехоты Puma и Boxer будут перенаправлены на полигон им. Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде и полигон им. Казиса Вевярскиса в Казлу-Руде. Последний находится на расстоянии порядка 50 км от границы с Калининградской областью.

При этом уточняется, что учения продлятся до конца мая.

Ранее также сообщалось, что в Литве начались совместные с Польшей учения по отработке обороны Сувалкского коридора. Совместные полевые учения пройдут с 21 по 26 апреля. В них также примут участие союзники из США и Португалии.


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#сша
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#полигон
#машины
#нато
#кндр
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Медведчук раскрыл планы Запада в отношении русской цивилизации
Медведчук: План Запада состоит в уничтожении русской цивилизации
23 апреля 2024, 11:09

Фото: istockphoto/macky_ch

План Запада заключается в полном уничтожении русской цивилизации с тем, чтобы устранить опасного конкурента на мировой арене. Об этом заявил лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
В своей статье для РИА Новости политик написал, что стратегические границы России, как и любой великой мировой державы, простираются далеко за пределы её территории. В их основе лежит не желание военного превосходства или намерение перекроить политическую карту, а принципы равноправия, взаимной выгоды и партнёрства. В этом суть нового международного миропорядка, который приходит на смену привычному странам Запада однополярному миру, считает Медведчук.

Западные политики и пропагандисты, которые не могут быть довольны крушением своей гегемонии, обвиняют Россию в «захватнической политике», утверждают, что она не может жить без захвата соседей, а потому должна быть расчленена на мелкие государства и вытеснена из «цивилизации». Однако дело обстоит ровно наоборот, убеждён Медведчук.

Именно Запад стремится уничтожить русскую цивилизацию и культуру, чтобы убрать с геополитической сцены опасного конкурента. Против России объявлен очередной «крестовый поход», чтобы принести её народам «культуру и свободу». Однако этих «новых крестоносцев» ждёт та же судьба, что и их многочисленных предшественников, считает политик. Россия всегда побеждала, так как целью её войн была справедливость, заключил Медведчук.

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#россия
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#запад
#политика
#культура
#война
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«Съели каннибалы»: Байден спровоцировал очередной международный скандал
Байден связал с каннибалами исчезновение своего дяди во время войны
23 апреля 2024, 11:07

Фото: iStock/Kovshutin Denis

Президент США Джо Байден в очередной раз вызвал международный скандал заявив, что его дядю во время Второй мировой войны могли съесть каннибалы Новой Гвинеи. Об этом пишет Reuters.
Из статьи следует, что 17 апреля Байден посетил военный мемориал пропавших без вести, который находится в городе Скрентон в штате Пенсильвания. На мемориале среди прочих находится имя Амброуза Финнегана - дяди американского лидера. Его самолёт сбили над Новой Гвинеей, однако тело так и не удалось найти.

«Он летал на одномоторных самолетах, совершал разведывательные полеты над Новой Гвинеей. Его сбили в районе, где в то время в Новой Гвинее было много каннибалов», – сказал Байден на мероприятии.

Позднее в Белом доме уточнили, что самолёт Финнегана пропал в море в 1944 году.

В свою очередь премьер-министр Папуа Новой Гвинеи Джеймс Марате возмущённо заявил, что не стоит навешивать на страну ярлыки. По его словам, его страна, а также Соломоновы Острова ещё со времён Второй мировой войны завалены останками людей, обломками самолетов и кораблей, а также остатками бомб. Марате призвал Байдена заняться очищением территории от этих остатков, чтобы можно было найти всех тех, кто числится пропавшими без вести.

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