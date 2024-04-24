В России есть регионы, которые необходимо объединить — Матвиенко

Фото: сайт Кремля
В России есть несколько регионов, которые нуждаются в объединении. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передаёт РИА Новости.
«Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого», — сказала Матвиенко.
Однако она отметила, что к этому вопросу стоит подходить продуманно. Необходимо будет подготовить обоснования, которые укажут, что объединение двух или трёх регионов будет иметь положительные экономические последствия. Тогда, уверена Матвиенко, люди тоже с удовольствием это поддержат.
При этом спикер Совфеда уточнила, что данная процедура довольно сложная.
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