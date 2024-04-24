Матвиенко рассказала о возможных перестановках в правительстве

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В новом составе российского правительства не будет кардинальных изменений. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать», — заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.
По её словам, нынешнее правительство успешно работает в непростое для страны время. Матвиенко напомнила, что Россия успешнее других стран справилась с пандемией COVID-19. Кроме того, российская экономика уверенно выстояла в условиях западных санкций.
Спикер Совфеда уточнила, что правительство эффективно сработало при проведении спецоперации и поддержке бойцов ВС РФ, отметив заслуги премьер-министра правительства Михаила Владимировича Мишустина.
При этом, по словам Матвиенко, основной задачей нового состава правительства является реализация шестилетки суверенного развития России и достижения технологического суверенитета.
Верхняя палата парламента должна определиться с предложенными президентом кандидатурами силового блока до 20 мая. При этом причин для затягивания с утверждением нового состава кабмина нет, добавила Матвиенко. Никаких имён она называть не стала.
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