Стал известен новый способ мошенничества через общедомовые чаты

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Мошенники активно пытаются организовать схемы хищения денежных средств через общедомовые чаты. Об этом сообщило МВД России в своем Telegram-канале.
«Аферисты от имени соседей могут продавать парковочные места и исчезать после получения предоплаты», — отмечается в сообщении.
Помимо этого, злоумышленники могут попытаться продать несуществующие излишки стройматериалов, мебели или техники по заниженным ценам. В МВД РФ рассказали, что мошенники предлагали перевести средства на лечение больных детей или содержание животных, а на деле пытались похитить перечисленные средства.
Ранее сообщалось, что мошенники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний. Аферисты представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта». Они предлагают проверку электросчетчиков или скидку на ЖКУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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