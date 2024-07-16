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Стал известен новый способ мошенничества через общедомовые чаты

МВД: мошенники продают несуществующие товары и парковочные места в домовых чатах
16 июля 2024, 08:45
Фото: iStock/JuYochi

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники активно пытаются организовать схемы хищения денежных средств через общедомовые чаты. Об этом сообщило МВД России в своем Telegram-канале.
«Аферисты от имени соседей могут продавать парковочные места и исчезать после получения предоплаты», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, злоумышленники могут попытаться продать несуществующие излишки стройматериалов, мебели или техники по заниженным ценам. В МВД РФ рассказали, что мошенники предлагали перевести средства на лечение больных детей или содержание животных, а на деле пытались похитить перечисленные средства.



Ранее сообщалось, что мошенники звонят россиянам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний. Аферисты представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта». Они предлагают проверку электросчетчиков или скидку на ЖКУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#мошенники
#рф
Учительница забрала ученика к себе домой и пять месяцев занималась с ним сексом
16 июля 2024, 08:32

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Соединенных Штатах Америки арестовали учительницу, которая забрала к себе сбежавшего из дома ученика и 5 месяцев занималась с ним сексом. Об этом пишет газета Today's News Herald.
Расследование началось в середине февраля. Мальчик не вернулся домой. В июле у правоохранителей появились подозрения, что он может прятаться в доме у женщины.

За её домом было установлено наблюдение. Вскоре полиция увидела, как юноша выходит из задней двери. Сотрудники органов сразу задержали его. В доме учительницы были обнаружены приспособления для употребления наркотиков. Правоохранители отметили, что все это время она держала школьника у себя дома и занималась с ним сексом.

Сейчас женщина находится под стражей. Администрация школы объявила о её увольнении. Женщине предъявлены три обвинения по статье о сексуальном насилии над малолетним.

Ранее сообщалось, что на острове Самуи, Таиланд, местный житель изнасиловал украинскую туристку. Инцидент произошел на пляже рано утром. 32-летняя жертва сразу же обратилась в правоохранительные органы, насильника вычислили по камерам.

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#мальчик
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Член делегации Северной Кореи утонул во время купания в Москве
16 июля 2024, 08:23

Фото: iStock/Nastco

Член делегации Северной Кореи Ким Кум Чоль утонул во время купания в Москве, сообщает телеграм-канал SHOT.
64-летний мужчина прибыл в Москву в составе делегации и жил в посольстве КНДР.

В какой-то момент иностранец решил отдохнуть на пляже и отправился в Зеленоград, после чего пропал.

Спустя несколько часов поисков личные вещи мужчины были обнаружены на берегу пруда. Тело удалось отыскать лишь на следующий день после пропажи.

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В Сербии ликвидировали 89-летнего убийцу супружеской пары
МВД Сербии: спецназ ликвидировал 89-летнего убийцу двух человек
16 июля 2024, 06:40

Фото: istock / IndiaUniform

Бойцы Специального антитеррористического подразделения (САJ) ликвидировали 89-летнего стрелка, застрелившего семейную пару. Об этом проинформировал вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич.
Стрельба произошла в населённом пункте Тополница муниципалитета Майданпек в горах на востоке Сербии. После ссоры из-за пожара на участке мужчина выстрелил из ружья в семейную пару и ранил еще одного человека. После этого преступник скрылся в лесу.

Для поиска нападавшего были задействованы беспилотники с тепловизорами и вертолет. Прибывшие на место правоохранители нейтрализовали стрелка.

Ранее генерал прокомментировал видео расстрела российского военного бойцами «Азова»*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*признано террористической организацией и запрещено в РФ
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Обвиняемого в хищениях из Росгвардии арестовали по делу о взятках во ФСИН
16 июля 2024, 02:45

Фото: istock / Rawf8

В СИЗО Челябинска поместили основного поставщика вещевого довольствия Росгвардии, гендиректора ООО «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова. Сведения об его аресте за дачу взятки сотрудникам ФСИН появилась на первом заседании Московского гарнизонного военного суда (МГВС), передает «Ъ».
В суд поступили материалы уголовного дела о крупном мошенничестве в ходе поставок Росгвардии при участии бывшего главного тыловика в ранге замдиректора ведомства Сергея Милейко и Игоря Шальнова.

В ночь на 4 июля в Уфе к Шальнову явились с обыском оперативники ФСБ. После этого его этапировали в Челябинск, где следователи СКР предъявили ему обвинение в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По предварительным данным, имеется в виду перечисление на карту ответственной сотруднице местного управления ФСИН 200 тысяч рублей и 30 тысяч рублей, которые якобы являлись платой за «общее покровительство» во время заключения договоров на пошив формы.

Согласно УК, Шальнову грозит от 7 до 12 лет строгого режима, а также штраф, кратный 60 размерам взятки.

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В Германии танк открыл огонь на автостраде
В ФРГ двигавшийся на учения танк открыл огонь на автодороге
16 июля 2024, 01:15

Фото: istock / Dmitrii Bereznev

Следовавший на учения танк бундесвера выстрелил холостыми патронами над автобаном в Баварии, гильзы упали на проезжавшую машину. В результате инцидента пострадавших нет, сообщили правоохранители местного районного центра Фрайунг.
«По невыясненным пока причинам было произведено несколько выстрелов из одного из орудий. Выброшенные гильзы попали в автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина», — сказано в докладе, опубликованном на портале полицейских новостей.
Согласно информации сотрудников правоохранительных органов, инцидент произошел примерно в 9 часов вечера по местному времени 14 июля. Танк находился в колонне бундесвера, направляющейся по автобану B 12 на учения в сторону города Пассау. Так как его орудия из соображений безопасности были направлены вверх, повреждений автомобилей и раненых удалось избежать, уточняют в полиции.

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#танк
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Ушел из жизни музыкальный руководитель «Ленкома»
Музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий умер в возрасте 68 лет
16 июля 2024, 00:10

Фото: istock / jorgeantonio

Музыкальный руководитель Театра «Ленком Марка Захарова», народный артист России Сергей Рудницкий умер на 69-м году жизни. Об этом сообщили в Телеграм-канале театра.
«Ушел из жизни музыкальный руководитель нашего театра, народный артист России, лауреат театральных премий, композитор, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля «Аракс» Сергей Анатольевич Рудницкий… Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель, он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра. Скорбим», — сказано в сообщении.
В театре также выразили соболезнованиями родственникам и близким артиста.

Рудницкий являлся лауреатом большого количество театральных премий и бессменным участником театральных постановок. На протяжении 50 лет он трудился в «Ленкоме», где был музыкальным руководителем и соавтором режиссера Марка Захарова.

Рудницкий стал создателем музыки к таким популярным спектаклям, как «Шут Балакирев», «Ва-Банк» и «Чайка».

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В Волгоградской области мужчина выстрелил в играющих на улице детей
РИА Новости: под Волгоградом мужчина открыл стрельбу по детям
15 июля 2024, 22:42

Фото: IStock/Savusia Konstantin

Мужчина в хуторе Угольский в Волгоградской области выстрелил в детей, игравших на улице, сообщили РИА Новости в администрации Отрожкинского сельского поселения, сообщают РИА Новости.
Инцидент произошел в минувшую пятницу. В результате стрельбы пострадал ребенок 12 лет, которого уже доставили в больницу.

Ранее в Северной Осетии подросток открыл стрельбу по полицейским, приехавшим на вызов о незаконном владении оружия. Сотрудники хотели провести беседу с мальчиком, но тот достал пистолет и начал стрелять. Пострадавших не было, юноша получил легкую травму живота при задержании.

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Во время покушения на Трампа стреляли из трех единиц оружия
CNN: на митинге во время выступления Трампа стреляли из трех видов оружия
15 июля 2024, 21:54

Фото: IStock/Artfully79

Результаты аудиоэкспертизы показали, что на митинге Дональда Трампа стреляли из трех видов оружия, сообщает CNN.
Анализ проводил Национальный центр медиакриминалистики, который по диапазону звука выстрела определил количество и виды применяемого оружия.

В ФБР напомнили, что нападавший действовал в одиночку, заняв крышу здания, освобожденную от мероприятия. Расстояние от стрелка до цели составляло 110-120 метров.

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В Москве суд впервые конфисковал самокат за езду в нетрезвом виде
ФССП: за нетрезвую езду впервые был изъят электросамокат
15 июля 2024, 21:16

Фото: IStock/Oleg Elkov

В Москве впервые конфисковали электросамокат по решению суда у владельца, который в состоянии опьянения наехал на пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Водителем оказался студент-дизайнер, сбивший женщину на западе столицы. Ввиду неоднократности нарушения, суд постановил изъять электросамокат в пользу государства и лишить студента права управлять транспортными средствами на срок 18 месяцев.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штраф за езду на электросамокатах в пьяном виде, за превышение скорости, размещение на одном самокате нескольких человек и оставление водителем места ДТП.

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