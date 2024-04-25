Матвиенко раскрыла «личную тему» Путина

Фото: сайт Кремля
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент России Владимир Путин следит за выполнением социальных обязательств перед россиянами. Об этом пишет РИА Новости.
Матвиенко отметила, что решение социальных задач является государственным приоритетом. Спикер Совета Федерации поделилась, что глава российского государства лично отслеживает, как поддерживаются в нашей стране семьи с детьми, а также участвует в разработке мер поддержки.
Матвиенко добавила, что в РФ должно стать модным и престижным иметь более двух детей.
Ранее российский лидер Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводков поинтересовался, почему так мало пострадавших от паводков в российских регионах получили материальную помощь. Президент призвал справедливо оценивать ущерб и выплачивать пострадавшим россиянам компенсации вне зависимости от бюджетной обеспеченности региона.
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Матвиенко добавила, что в РФ должно стать модным и престижным иметь более двух детей.
Ранее российский лидер Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводков поинтересовался, почему так мало пострадавших от паводков в российских регионах получили материальную помощь. Президент призвал справедливо оценивать ущерб и выплачивать пострадавшим россиянам компенсации вне зависимости от бюджетной обеспеченности региона.
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Екатерина Коршунова