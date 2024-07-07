В МИД заявили о формировании мировой повестки странами БРИКС

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Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страны БРИКС участвуют в формировании мировой повестки и становятся движущей силой мировой экономики. Об этом Моргулов сообщил на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине, передает РИА Новости.
По словам посла, совместными усилиями удалось создать культуру диалога в БРИКС, которая основывается на уважении пути развития друг друга, а также учете интересов. Моргулов отметил, что отсутствие доминирующей силы в БРИКС помогает странам-участницам находить точки соприкосновения и решения трудных вопросов.
Он заключил, что, согласно предварительным оценкам, средние показатели экономического роста в государствах БРИКС в текущем году остаются значительно выше среднемировых.
Напомним, ранее сообщалось, что доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам прошлого года достигла рекордных 35,7%.
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Он заключил, что, согласно предварительным оценкам, средние показатели экономического роста в государствах БРИКС в текущем году остаются значительно выше среднемировых.
Напомним, ранее сообщалось, что доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам прошлого года достигла рекордных 35,7%.
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Екатерина Коршунова