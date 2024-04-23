Ракеты ATACMS не повлияют на ход СВО, заявила Матвиенко

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Ракеты ATACMS, поставляемые Украине, не окажут коренного влияния на ход специальной военной операции. Такое мнение 23 апреля высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Они будут так же сбиваться, как и все иные ракеты. И коренным образом на ход специальной военной операции это не повлияет», — сказала она.В 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в помощь Украине, а также законопроект о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
Глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер ранее выразил предположение о возобновлении военных поставок Украине до конца следующей недели, включая поставки оперативно-тактических ракет ATACMS.
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Артем Кузьмин