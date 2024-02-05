Мирошник раскрыл, зачем был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными

Фото: Фотобанк Московской области
Посол МИД РФ Родион Мирошник заявил, что удар по российскому самолету Ил-76 с украинскими пленными был направлен на прерывание контактов между Москвой и Киевом.
24 января ВСУ сбили этот военно-транспортный самолет в Белгородской области. В результате погибли 65 украинских пленных, три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа. Мирошник отметил, что удар мог быть направлен на нарушение связей в формате обменов военнопленными и обсуждения гуманитарных вопросов.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина знала о военнопленных на борту, но нанесла удар, возможно, случайно. Экспертиза указала на то, что самолет сбит системой Patriot с двумя ракетами MIM-104A. Крушение Ил-76 ставит вопрос о возможности договоренностей с Киевом. Украинские СМИ сначала утверждали, что сбили ВСУ, но затем удалили данные. Официально Киев требует международного расследования, но в местных СМИ популярен тезис о перевозке ракет для С-300. Россия также настаивает на международном расследовании, но пока нет заинтересованных международных организаций.
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«Сбивая Ил-76, думаю, там ставилась задача, которая направлена на обрыв любых связей между Москвой и Киевом, которая хотя бы работала в формате обменов военнопленными, военными людьми, обменов «двухсотыми», то есть погибшими, которые там есть, либо же обсуждение каких-то гуманитарных моментов, которое время от времени возникает в военных форматах», — отметил Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».
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