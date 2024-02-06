В Госдепе по-хамски ответили на вопрос о расследовании крушения Ил-76

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Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель грубо ответил на вопрос корреспондента Sputnik, который поинтересовался во время брифинга, будет ли Вашингтон принимать участие в расследовании крушения российского самолета Ил.76 с украинскими пленными на борту.
Патель не стал прямо отвечать на такой вопрос.
Он также попытался поставить под сомнение заявления России о виновности Украины в крушении Ил-76, заявив, что к официальным лицам в Москве «доверия нет».
Напомним, 24 января ВСУ сбили этот военно-транспортный самолет в Белгородской области. В результате погибли 65 украинских пленных, три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа.
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«Что касается конкретного инцидента, о котором вы упоминаете, то пусть об этом говорят наши партнеры на Украине», - ответил Пател.
Напомним, 24 января ВСУ сбили этот военно-транспортный самолет в Белгородской области. В результате погибли 65 украинских пленных, три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа.
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Элина Позднякова