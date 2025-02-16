Карлсон засмеялся после слов Орбана о Германии

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Американский журналист Такер Карлсон засмеялся после слов венгерского премьера Виктора Орбана о нерешительности ФРГ на фоне подрывов ниток «Северного потока».
Карлсон спросил, как альянс НАТО способен сегодня существовать, если крупнейший участник блока (США) по факту совершил «акт промышленного терроризма» против немецкой стороны.
Теракт на нитках газопровода «Северный Поток» произошел в сентябре 2022 года.
Ранее сообщалось, чего хотят добиться в США.
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«Если бы это случилось с Венгрией, то был бы шум, вне всякого сомнения. Но, понимаете, это Германия», — ответил Виктор Орбан.После слов премьер-министра, Карлсон засмеялся, прикрыв ладонью лицо. К слову, вместе с ним смеялся весь зал.
Теракт на нитках газопровода «Северный Поток» произошел в сентябре 2022 года.
Ранее сообщалось, чего хотят добиться в США.
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Никита Кротов