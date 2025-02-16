Карлсон засмеялся после слов Орбана о Германии

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон намерен разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР. Об этом он сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передают украинские СМИ.