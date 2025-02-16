Володин сделал выводы о конференции по безопасности в Мюнхене

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Американский вице-президент Джей-Ди Вэнс объективно оценил ситуацию в Евросоюзе (ЕС), но его не услышали, поскольку участники конференции в Мюнхене не были готовы услышать правду. Об этом в личном Telegram заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Он отметил, что политики ЕС хотят любыми способами зацепиться за власть, несмотря на принятые ими ранее вредные решения.
Кроме того, по мнению Володина, политическая элита ЕС является неадекватной и некомпетентной. Российский политик заметил также, что Германия не в состоянии предлагать объединяющие решения.
Вэнс в рамках Мюнхенской конференции говорил о том, что европейцы отошли от своих ценностей, и это — главная угроза, а не Китай или Россия.
Ранее сообщалось об экстренном заседании в ЕС.
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Кроме того, по мнению Володина, политическая элита ЕС является неадекватной и некомпетентной. Российский политик заметил также, что Германия не в состоянии предлагать объединяющие решения.
«Можно говорить о конфликтах и кризисных явлениях, которые будут сопровождать этот процесс (...) Но изменения неизбежны», — резюмировал Володин.
Вэнс в рамках Мюнхенской конференции говорил о том, что европейцы отошли от своих ценностей, и это — главная угроза, а не Китай или Россия.
Ранее сообщалось об экстренном заседании в ЕС.
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Никита Кротов