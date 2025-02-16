Володин сделал выводы о конференции по безопасности в Мюнхене

Американский вице-президент Джей-Ди Вэнс объективно оценил ситуацию в Евросоюзе (ЕС), но его не услышали, поскольку участники конференции в Мюнхене не были готовы услышать правду. Об этом в личном Telegram заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.