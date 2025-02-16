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Володин сделал выводы о конференции по безопасности в Мюнхене

Спикер ГД Володин: Вице-президент США Вэнс объективно оценил ситуацию в ЕС
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Американский вице-президент Джей-Ди Вэнс объективно оценил ситуацию в Евросоюзе (ЕС), но его не услышали, поскольку участники конференции в Мюнхене не были готовы услышать правду. Об этом в личном Telegram заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Он отметил, что политики ЕС хотят любыми способами зацепиться за власть, несмотря на принятые ими ранее вредные решения.

Кроме того, по мнению Володина, политическая элита ЕС является неадекватной и некомпетентной. Российский политик заметил также, что Германия не в состоянии предлагать объединяющие решения.

«Можно говорить о конфликтах и кризисных явлениях, которые будут сопровождать этот процесс (...) Но изменения неизбежны», — резюмировал Володин.

Вэнс в рамках Мюнхенской конференции говорил о том, что европейцы отошли от своих ценностей, и это — главная угроза, а не Китай или Россия.

Ранее сообщалось об экстренном заседании в ЕС.

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В ЕС созвали экстренные заседания лидеров стран и глав МИД
МИД Греции: 16 февраля состоится экстренная встреча министров иностранных дел ЕС
16 февраля 2025, 08:44

Фото: iStock/sinonimas

Министры иностранных дел стран – членов Евросоюза проведут экстренную встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом говорится на официальном сайте греческого внешнеполитического ведомства.
Встреча состоится в воскресенье утром, 16 февраля. Какие именно темы будут обсуждаться, не уточняется.

Ранее стало известно, что экстренное заседание лидеров государств ЕС созвал президент Франции Эммануэль Макрон. Политик ожидает, что европейские лидеры «очень серьезно» обсудят вызовы, которые бросил американский лидер Дональд Трамп.

61-я конференция по безопасности проходит в Мюнхене в период с 14 по 16 февраля.

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США и Белоруссия запланировали «грандиозную сделку» по санкциям и заключенным
NYT: США и Белоруссия могут заключить грандиозную сделку по ослаблению санкций
16 февраля 2025, 03:03

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

США и Белоруссия ведут переговоры о возможной «грандиозной сделке» — ослаблении санкций против банков Белоруссии в обмен на освобождение американских граждан, находящихся в заключении. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимные источники.
Заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит недавно провел встречи с Александром Лукашенко и главой КГБ Иваном Тертелем для обсуждения условий сделки.

По данным издания, Вашингтон рассматривает возможность смягчения ограничений для белорусских банков и экспорта калийных удобрений — ключевой статьи доходов Минска. Взамен Белоруссия должна освободить граждан США, задержанных на своей территории.

Госдепартамент отказался комментировать информацию газеты The New York Times.

Ранее сообщалось, что стала известна точные дата и место проведения саммита БРИКС.

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Выяснили точную дату и место проведения саммита БРИКС
Саммит БРИКС состоится в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года
16 февраля 2025, 02:46

Фото: iStock/Muhammad Farhad

Саммит БРИКС в 2025 году пройдет в Рио-де-Жанейро 6–7 июля. Об этом сообщила пресс-служба объединения.
Бразилия, председательствующая в БРИКС с 1 января, подтвердила дату и место проведения ключевого мероприятия.

«Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС в 2025 году. Он пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля», — говорится в сообщении на сайте президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
В 2024 году председательство в объединении принадлежало России: итогом стал саммит в Казани, где утвердили статус «государств-партнеров». В их список вошли Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

Индонезия, изначально включенная в партнеры, в начале января стала полноправным членом БРИКС. Позже к партнерам присоединилась Нигерия, о чем объявило МИД Бразилии 17 января.

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В МИД Сирии высказались о пересмотре отношений с Россией
Глава МИД Сирии: вопрос о пересмотре отношений с Россией решит сирийский народ
15 февраля 2025, 22:22

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Решение о пересмотре отношений с российской стороной примет народ Сирии. Об этом заявил в рамках конференции по безопасности в Мюнхене глава МИД республики Асаад Хасан аш-Шибани.
«Решение о пересмотре отношений с Россией будет приниматься сирийским народом. Если мы получим зеленый свет от нашего народа, мы предпримем действия», — сказал дипломат.
Первые телефонные переговоры президента России Владимира Путина с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа состоялись в среду, 12 февраля.

Лидеры государств обсудили текущую ситуацию в Сирии. Как отметили в Кремле, российская сторона готова содействовать в улучшении сирийской социально-экономической обстановки.

В ноябре 2024 года в Сирии произошел госпереворот. Бывший президент Башар Асад перебрался в Россию.

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Захарова призвала Corriere della Sera опровергнуть свой фейк о ее шоппинге

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Захарова призвала Corriere della Sera опровергнуть свой фейк о ее шоппинге
15 февраля 2025, 20:08

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Российский дипломат Мария Захарова призвала итальянскую газету Corriere della Sera опровергнуть свой фейк.
Издание разместило материал, где сказано, что Захарова, будучи под санкциями Запада, якобы носит брендовые вещи, а также посещает магазины в Дубае.

«…Я ношу отечественное и покупаю вещи в России. Рада, что это оценил и ваш сотрудник с фамилией Валентино (…) Я же ни разу в жизни не ездила на шоппинг ни в Италию, ни в другую страну. У меня другие интересы. Музей, балет, кино, литература, поэзия, дизайн, садоводство, кое-что из традиционных ценностей, например общение, — вот это мое. Но не шоппинг», — написала официальный представитель российского МИДа в личном Telegram-канале.
Ранее Мария Захарова заявила, что Запад сделал с Украиной. Подробнее в материале «Радио 1».

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