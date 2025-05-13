Медиа Ходорковского собрало $1 пожертвований в криптовалюте за 2,5 месяца

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Интернет-издание «Можем объяснить»*, которое принадлежит бывшему российскому олигарху Михаилу Ходорковскому**, с марта текущего года получило $1 донатов на свои криптокошельки, пишет RT.
По данным издания, начиная с марта 2025 года редакция «Можем объяснить»* начала обращаться к своим читателям, чтобы пожертвовали деньги на «поиски правды». Для получения денег были опубликованы адреса кошельков в криптовалютах Bitcoin, Etherium, Tether и Tronix.
По словам авторов, каждая статья обходится в «десятки и сотни тысяч рублей».
Однако, судя по анализу транзакций, несмотря на все призывы, на счета редакции поступили всего один донат в размере $0,99 в валюте Tether. На другие кошельки переводов не было вообще.
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По словам авторов, каждая статья обходится в «десятки и сотни тысяч рублей».
Однако, судя по анализу транзакций, несмотря на все призывы, на счета редакции поступили всего один донат в размере $0,99 в валюте Tether. На другие кошельки переводов не было вообще.
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Элина Позднякова