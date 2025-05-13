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Медиа Ходорковского собрало $1 пожертвований в криптовалюте за 2,5 месяца

Фото: iStock/bizoo_n

Фото: iStock/bizoo_n

Интернет-издание «Можем объяснить»*, которое принадлежит бывшему российскому олигарху Михаилу Ходорковскому**, с марта текущего года получило $1 донатов на свои криптокошельки, пишет RT.
По данным издания, начиная с марта 2025 года редакция «Можем объяснить»* начала обращаться к своим читателям, чтобы пожертвовали деньги на «поиски правды». Для получения денег были опубликованы адреса кошельков в криптовалютах Bitcoin, Etherium, Tether и Tronix.

По словам авторов, каждая статья обходится в «десятки и сотни тысяч рублей».

Однако, судя по анализу транзакций, несмотря на все призывы, на счета редакции поступили всего один донат в размере $0,99 в валюте Tether. На другие кошельки переводов не было вообще.

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Стало известно, кто будет представлять США на переговорах России и Украины в Стамбуле
Reuters: Уиткофф и Келлог прибудут в Стамбул на переговоры России и Украины
13 мая 2025, 15:29

Фото: iStock/sb2010

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог прибудут в Стамбул на переговоры Москвы и Киева. Об этом сообщает агентство Reuters.
Накануне американский лидер Дональд Трамп отметил, что раздумывает над тем, чтобы лично прибыть в Стамбул 15 мая. Он выразил надежду, что на переговорах будут присутствовать Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что главы стран Евросоюза ждут переговоров в Турции между Россией и Украиной, прежде чем просить США ввести новые антироссийские санкции.

Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил российский президент на прошлой неделе. США положительно оценили такою инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с Путиным.

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#владимир путин
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Трамп выдвинул ультиматум России и Украине
Уиткофф: Трамп в ультимативной форме настаивает на переговорах России и Украины
13 мая 2025, 08:57

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп «в ультимативной форме» настаивает на проведении прямых переговоров России и Украины. В противном случае Вашингтон выйдет из процесса урегулирования, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в интервью Breitbart News..
Отмечается, что ультиматум был выдвинут обеим сторонам переговорного процесса.

Уиткофф добавил, что Штаты хотят быть посредниками и оказывать помощь в завершении украинского конфликта, однако он подчеркнул, что «это не война США».

Ранее издание The National Interest писало, что между Киевом и Вашингтоном произошёл разрыв из-за неспособности Владимира Зеленского вовремя изменить подход в отношениях с властями США.

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#украина
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Лидеры МИД Китая и Бразилии поддержали прямые переговоры между РФ и Украиной
13 мая 2025, 06:31

Фото: iStock/3dmitry

Министр иностранных дел Китая Ван И, а также его бразильский коллега Мауро Виейра поддержали прямой диалог между Россией и Украиной по поводу вооруженного конфликта. Об этом сообщает МИД КНР.
«Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Россией и Украиной, а также заявили, что продолжат играть роль группы "Друзей мира" для накопления большего международного консенсуса в целях содействия политическому решению кризиса», — говорится в сообщении ведомства.

В заявлении отмечается, что в переговорах сторон принял участие советник президента Бразилии Селсу Аморим.

Напомним, что еще год назад власти Китая и Бразилии подготовили совместный план по урегулированию конфликта на Украине. Он состоял из шести пунктов и был одобрен представительствами более чем 100 стран.

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Госдеп США: Рубио обсудил урегулирование конфликта с главами МИД Украины и ЕС
13 мая 2025, 04:45

Фото: iStock/Photoboyko

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудил с лидерами Евросоюза и главой МИД Украины Андреем Сибигой урегулирование конфликта. Об этом сообщает американский Госдеп.
«Лидеры обсудили дальнейшие шаги по прекращению огня и пути к миру на Украине», — передает суть разговора ведомство.

Как оказалось, помимо Сибиги, Рубио созвонился с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, его немецким коллегой Йоханом Вадефулем, польским министром иностранных дел Радославом Сикорским и лидером МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. К тому же госсекретарь переговорил с председателем Европарламента Каей Каллас.

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National Interest: в отношениях Киева и Вашингтона произошел разрыв
13 мая 2025, 04:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В отношениях между Киевом и Вашингтоном произошел разрыв из-за Владимира Зеленского, который не способен вовремя сменить подход в отношениях с американскими властями. Об этом сообщает The National Interest.
«После февральских событий в Белом доме стало ясно, что Владимиру Зеленскому и его команде следует изменить стратегию и тактику. Требования и призывы не подействуют на такого делового лидера как Трамп», — передает издание.

В публикации отмечается, что киевские власти пытаются использовать к США тот же подход, который был во время правления страной экс-президента Джо Байдена. Нынешний же лидер Дональд Трамп нуждается в другом отношении. К тому же в материале обращают внимание на то, что американский глава до сих пор не простил Зеленского за скандал с импичментом во время его первого президентского срока.

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