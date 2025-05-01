Кристине Орбакайте в ближайшее время могут запретить въезд в Россию

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)
Продюсер Сергей Дворцов выдвинул предположение, что певице Кристине Орбакайте могут в ближайшее время запретить въезд в Россию. Об этом он сообщил в беседе с URA.ru.
Шоумен предположил, что причиной для принятия таких мер может быть супруг её матери Аллы Пугачёвой, который уже признан Минюстом РФ иноагентом.
Накануне власти Латвии запретили Орбакайте въезд в страну, заявив, что её присутствие создаёт угрозу для нацбезопасности.
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*запрещён в РФ
«С завтрашнего дня ужесточают правила, касающиеся иноагентов. А её так называемый отчим как раз иноагент, да и она сама выражает неоднозначную позицию», – подчеркнул Дворцов.В настоящее время исполнительница проживает с семьёй в США.
Накануне власти Латвии запретили Орбакайте въезд в страну, заявив, что её присутствие создаёт угрозу для нацбезопасности.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова