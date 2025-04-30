МВД объявило в розыск главреда «Дождя»* Тихона Дзядко**

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МВД России объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко**. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства материалы базы ведомства.
Отмечается, что Дзядко** 1987 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. При этом, не уточняется, по какой именно.
Напомним, что в 2023 году Генпрокуратура признала деятельность структур телеканала «Дождь»* нежелательной в России. Организации были созданы после принятия Генпрокуратурой и Роскомнадзора мер по ограничению доступа к сайту, телеканалу и страницам в соцсетях в отношении российского ООО «Телеканал Дождь» за систематические нарушения законодательства о СМИ и об информации.
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**признан(-а) Минюстом РФ иноагентом
Напомним, что в 2023 году Генпрокуратура признала деятельность структур телеканала «Дождь»* нежелательной в России. Организации были созданы после принятия Генпрокуратурой и Роскомнадзора мер по ограничению доступа к сайту, телеканалу и страницам в соцсетях в отношении российского ООО «Телеканал Дождь» за систематические нарушения законодательства о СМИ и об информации.
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Анастасия Чинкова