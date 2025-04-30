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МВД объявило в розыск главреда «Дождя»* Тихона Дзядко**

Фото: iStock/???? ??????

Фото: iStock/???? ??????

МВД России объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко**. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства материалы базы ведомства.
Отмечается, что Дзядко** 1987 года рождения разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. При этом, не уточняется, по какой именно.

Напомним, что в 2023 году Генпрокуратура признала деятельность структур телеканала «Дождь»* нежелательной в России. Организации были созданы после принятия Генпрокуратурой и Роскомнадзора мер по ограничению доступа к сайту, телеканалу и страницам в соцсетях в отношении российского ООО «Телеканал Дождь» за систематические нарушения законодательства о СМИ и об информации.

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Песков объяснил, почему многие лидеры стран намерены посетить Москву 9 Мая
Песков: многие главы государств разделяют важность Победы над нацизмом
30 апреля 2025, 13:36

Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в рамках празднования 9 Мая Москву посетят многие лидеры других стран.
Главы государств намерены посетить столицы России и вместе с главой страны Владимиром Путиным отдать дань уважения этой дате.

«В дни праздника вместе с президентом Путиным будет очень значительное количество глав государств и правительств из самых разных регионов мира. Это говорит о том, что очень многие главы государств и правительств разделяют важность этого праздника. И разделяют нашу гордость за эту победу», — передает слова Пескова NEWS.ru.

Ранее Владимир Путин объявил перемирие к 80-летию Победы, предложил Киеву прямые переговоры без всяких условий. В свою очередь Владимир Зеленский намекнул, что Украина может нанести удар по параду Победы в Москве.

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#владимир путин
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#дмитрий песков
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В Московской области за сутки произошло два лесных пожара
30 апреля 2025, 10:23

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Два пожара произошло на территории лесного фонда Подмосковья за минувшие сутки — в округах Фрязино и Коломна, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Один пожар произошёл в Свердловском лесничестве, в трёх километрах от города Фрязино. О возгорании в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили местные жители. В тушении были задействованы девять лесных пожарных и три единицы техники, справиться с огнём удалось за час», — говорится в сообщении.
Второй пожар, разгорающийся в Песковском лесничестве на территории СНТ «Хорошёво» городского округа Коломна, был обнаружен с помощью системы видеомониторинга. На борьбу с огнём были направлены 26 пожарных и десять единиц техники. Тушение заняло четыре с половиной часа.

Оба пожара произошли из-за действий человека. Сейчас проводится работа по выявлению виновных.

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#фрязино
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Путин ответил на слова Лукашенко о георгиевской ленте в Белоруссии
30 апреля 2025, 07:15

Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

Президент России Владимир Путин высказался по поводу комментариев своего белорусского коллеги Александра Лукашенко относительно различных символов победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.
Белорусский президент сообщил, что граждане Белоруссии отмечают День Победы, используя как традиционные георгиевские ленты, так и национальные знаки «Беларусь помнит».

Поддерживая мысль Лукашенко, российский лидер подчеркнул важность общей истории, стоящей за различными символами. По словам Путина, именно общий исторический опыт объединяет народы двух стран, независимо от формы выражения памяти о победе.

«Символы могут быть разные, главное, что стоит за ними – это общая история, настоящее и будущее наших народов», – заявил глава российского государства.

Таким образом, оба лидера выразили согласие в важности сохранения исторической памяти и уважения друг друга в вопросах национальной идентичности и традиций.

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#выставка
#история
#президент
#день победы
#будущее
#лукашенко
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HТ: Пакистан вновь нарушил режим прекращения огня на границе с Индией
30 апреля 2025, 05:38

Фото: iStock/xbrchx

Пакистан вновь нарушил режим прекращения огня в нескольких районах индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает газета Hindustan Тimes.
«В ночь с 29 на 30 апреля 2025 года посты пакистанской армии открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия по всей линии контроля напротив секторов Наушера, Сундербани и Ахнур в союзной территории Джамму и Кашмир. Войска индийской армии отреагировали быстро и соразмерно», — приводит издание заявление сухопутных войск Индии.

Регулярные нарушения режима прекращения огня фиксируются уже на протяжении недели. Это происходит на фоне обострения отношений между странами после теракта 22 апреля. Тогда в популярном туристическом городе Пахалгам в Джамму и Кашмире были расстреляны 25 граждан Индии и один уроженец Непала. Ответственность за трагедию взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с «Лашкар-и-Тайба»*.

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Сенатор предложил Трампу занять папский престол в Ватикане
Сенатор Грэм* предложил Ватикану сделать Трампа новым Папой Римским
30 апреля 2025, 04:40

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Американский сенатор Линдси Грэм* предложил Ватикану сделать президента США Дональда Трампа новым Папой Римским. Об этом политик пишет на своей странице в соцсети X.
«Я был рад услышать, что президент Трамп открыт к идее стать следующим папой. Он был бы по-настоящему "темной лошадкой" в качестве кандидата, но я бы попросил папский конклав и верующих католиков отнестись к этому непредвзято! У первого папы и американского президента одновременно есть много плюсов», — пишет Грэм*.

Ранее Трамп сам изъявлял желание взойти на престол в Ватикане.

Напомним, что Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-году жизни. Он был похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На церемонии погребения присутствовал Дональд Трамп.

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