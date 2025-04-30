МВД объявило в розыск главреда «Дождя»* Тихона Дзядко**

Следите за нашими новостями в удобном формате

МВД России объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко**. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении агентства материалы базы ведомства.