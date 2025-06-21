Мединский: на переговорах с Киевом помогает хорошее образование и знание истории

21 июня 2025, 23:09

Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)

Помощник президента РФ и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что в переговорном процессе с киевскими властями ему помогает хорошее образование и знание истории. Об этом он рассказал в эфире «СоловьевLive».







«Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает», — сказал Мединский.