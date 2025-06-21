Мединский: на переговорах с Киевом помогает хорошее образование и знание истории
Помощник президента РФ и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что в переговорном процессе с киевскими властями ему помогает хорошее образование и знание истории. Об этом он рассказал в эфире «СоловьевLive».
«Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает», — сказал Мединский.
При этом опыт на переговорах Мединский охарактеризовал как интересный и поучительный. Здесь роль играет и то, что политик является одновременно историком и непосредственным участником урегулирования украинского конфликта.