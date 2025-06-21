Зеленский прокомментировал сообщения о побеге вице-премьера с Украины
Зеленский: вице-премьер Чернышов уехал в командировку, а не сбежал
Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о возможном побеге вице-премьера Алексея Чернышова, сообщили украинские СМИ.
Со слов Владимира Зеленского, вице-премьера сейчас находится в командировке, в рамках которой он должен выполнить два задания.
«Поездка закончится, он должен вернуться. Все», — обратил внимание он.
Зеленский подчеркнул, что Чернышову, в частности, поручено открывать хабы в разных странах. Помимо прочего, ему необходимо разобраться с вопросом множественного гражданства украинцев.
Ранее Владимир Зеленский призвал союзников Киева к новой модели помощи Украине. Он попросил партнеров на Западе выделить 0,25 процентов ВВП на помощь Украине в наращивании производства оружия. При этом отмечалось, что Киев собирается уже летом подписать первые соглашения о передаче технологий для экспорта оружейного производства.