Зеленский прокомментировал сообщения о побеге вице-премьера с Украины

21 июня 2025, 21:50

Зеленский: вице-премьер Чернышов уехал в командировку, а не сбежал

Фото: iStock/ sandsun

Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о возможном побеге вице-премьера Алексея Чернышова, сообщили украинские СМИ.





Со слов Владимира Зеленского, вице-премьера сейчас находится в командировке, в рамках которой он должен выполнить два задания.





«Поездка закончится, он должен вернуться. Все», — обратил внимание он.

