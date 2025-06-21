Канцлера ФРГ Мерца обвинили в нарушении Конституции после слов об Израиле

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Порядка 20 политиков и деятелей культуры Германии подписали и направили в прокуратуру заявление в отношении канцлера ФРГ Фридриха Мерца после его слов о действиях Израиля против Ирана, сообщила газета Berliner Zeitung, ссылаясь на соответствующее обращение.



Авторы заявления обвинили Мерца в нарушении ряда положений Конституции ФРГ: «идеи международного взаимопонимания», а еще «заповеди мира». Документ подали в Генпрокуратуру Германии и столичную прокуратуру.

Как уточнили журналисты, среди подписавших обращение — художники, музыканты и комики, публицист Патрик Бааб, а еще Михаэль фон дер Шуленбург, который представляет BSW в Европарламенте.

Напомним, Фридрих Мерц объявил, что Израиль «сделал грязную работу» и проявил мужество, нанеся удар по Ирану. Со слов канцлера, Тегеран «распространял разрушения по всему миру».

Ранее сообщалось, что предсказание основателя фракции ЛДПР Владимира Жириновского об эскалации конфликта между Израилем и Ираном, озвученное в 2019 году, потрясло Китай.

Ольга Енгалычева

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