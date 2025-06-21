Канцлера ФРГ Мерца обвинили в нарушении Конституции после слов об Израиле

21 июня 2025, 22:55

Фото: iStock/ macky_ch

Порядка 20 политиков и деятелей культуры Германии подписали и направили в прокуратуру заявление в отношении канцлера ФРГ Фридриха Мерца после его слов о действиях Израиля против Ирана, сообщила газета Berliner Zeitung, ссылаясь на соответствующее обращение.