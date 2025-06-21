Канцлера ФРГ Мерца обвинили в нарушении Конституции после слов об Израиле
Порядка 20 политиков и деятелей культуры Германии подписали и направили в прокуратуру заявление в отношении канцлера ФРГ Фридриха Мерца после его слов о действиях Израиля против Ирана, сообщила газета Berliner Zeitung, ссылаясь на соответствующее обращение.
Авторы заявления обвинили Мерца в нарушении ряда положений Конституции ФРГ: «идеи международного взаимопонимания», а еще «заповеди мира». Документ подали в Генпрокуратуру Германии и столичную прокуратуру.
Как уточнили журналисты, среди подписавших обращение — художники, музыканты и комики, публицист Патрик Бааб, а еще Михаэль фон дер Шуленбург, который представляет BSW в Европарламенте.
Напомним, Фридрих Мерц объявил, что Израиль «сделал грязную работу» и проявил мужество, нанеся удар по Ирану. Со слов канцлера, Тегеран «распространял разрушения по всему миру».
Ранее сообщалось, что предсказание основателя фракции ЛДПР Владимира Жириновского об эскалации конфликта между Израилем и Ираном, озвученное в 2019 году, потрясло Китай.
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