В Великобритании возмутились абсурдными статьями о России
Strategic Culture: Британские СМИ разжигают ненависть к РФ абсурдными статьями
Британская пресса пишет нелепые статьи о РФ с целью вызвать беспокойство у общества и разозлить его, сообщило издание Strategic Culture.
По информации журналистов, британские средства массовой информации выкладывают абсурдные статьи, в которых рассказывалось о том, что Россия якобы собирается использовать секретную технологию изменения климата, чтобы затмить солнце над Великобританией.
«Это похоже на заезженную пластинку, проигрываемую снова и снова с театральными вариациями», — подчеркнул автор материала.
Издание обратило внимание, что это была явная психологическая акция, целью которой стало вызвать у граждан Великобритании страх и неприязнь к РФ — журналисты представляют ее в образе злодея, как в фильмах о Джеймсе Бонде.
Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что европейские государства не готовы к войне с РФ, а заявления политиков из Европы о необходимости подготовки к конфликту — ложь.