21 июня 2025, 22:32

Strategic Culture: Британские СМИ разжигают ненависть к РФ абсурдными статьями

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Британская пресса пишет нелепые статьи о РФ с целью вызвать беспокойство у общества и разозлить его, сообщило издание Strategic Culture.





По информации журналистов, британские средства массовой информации выкладывают абсурдные статьи, в которых рассказывалось о том, что Россия якобы собирается использовать секретную технологию изменения климата, чтобы затмить солнце над Великобританией.





«Это похоже на заезженную пластинку, проигрываемую снова и снова с театральными вариациями», — подчеркнул автор материала.