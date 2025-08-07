Мединский: однофамилец среди украинских пленных может мой родственник

07 августа 2025, 13:44

Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)

Глава российской делегации переговорщиков Владимир Мединский заявил, что на сайте с украинскими военнопленными он нашел своего однофамильца. Он предположил, что солдат может быть его дальним родственником.





Соответствующий список пленных бойцов ВСУ опубликован на сайте1000ua.ru, который запущен изданием RT. В своем telegram-канале Мединский написал:





«Увидел в списке: Мединский Олег Анатольевич 9/10/1984 Херсонская обл., Береславский р-н, с. Новороссийск. в/ч А-1736 31.05.2022-29.08.2022. ВСУ, стрелок, солдат, «Банщик». Однофамилец. Или, может, дальний родственник».