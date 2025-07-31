Турция готова взять ответственность за урегулирование конфликта на Украине
Турция готова взять на себя ответственность за установление постоянного мира на Украине и внести любой вклад в этот процесс. Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности Турции по итогам заседания под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Заявление Совбеза подтверждает готовность Анкары играть активную роль в урегулировании. Эта информация последовала после третьего раунда прямых российско-украинских переговоров, прошедшего 23 июля в Стамбуле.
На встрече главы делегаций — помощник президента РФ Владимир Мединский и глава Службы разведки Украины Рустем Умеров — провели личную беседу, а затем обсудили позиции сторон в течение 40 минут.
По итогам стороны договорились об обменах военными и гражданскими лицами. Россия предложила Украине создать три онлайн-рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов, передать еще 3000 тел военнослужащих ВСУ и возобновить короткие гуманитарные паузы для эвакуации раненых и погибших.
Решение о четвертом раунде переговоров будет принято после выполнения этих договоренностей.
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