Турция готова взять ответственность за урегулирование конфликта на Украине

31 июля 2025, 01:18

Совбез Турции заявил о готовности Анкары внести любой вклад в установление мира

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Турция готова взять на себя ответственность за установление постоянного мира на Украине и внести любой вклад в этот процесс. Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности Турции по итогам заседания под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.