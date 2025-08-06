Киев вычеркнул из списков на обмен 1000 украинских пленных
Киевский режим вычеркнул из списков на обмен 1 тыс. украинских военнопленных. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что вместо них Украина могла внести в списки других людей. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
До этого глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский раскрыл масштаб возврата тел солдат ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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