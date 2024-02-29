Мединский оценил вероятность проведения переговоров с Украиной в Анкаре

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Российская делегация поедет на переговоры с Украиной в Турцию, если будет дано соответствующее поручение. Такими словами помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал намерения турецкого лидера о предоставления площадки для переговоров в Анкаре.
«Дадут поручение – поедем», - заявил Мединский.Прежде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова предоставить площадку российской и украинской стороне для проведения диалога.
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