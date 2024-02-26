Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние отношения, об этом сообщает канцелярия Эрдогана.
В ходе диалога Владимир Путин выразил Эрдогану слова благодарности за вклад в развитие двусторонних отношений и поздравил его с юбилеем.
Сегодня президенту Турции исполнилось 70 лет.
Также лидеры стран обсудили ситуацию на Украине. Эрдоган вновь отметил, что Анкара готова содействовать в установлении мира и урегулированию вооруженного конфликта.
Ранее президент России поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования, подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Сегодня президенту Турции исполнилось 70 лет.
Также лидеры стран обсудили ситуацию на Украине. Эрдоган вновь отметил, что Анкара готова содействовать в установлении мира и урегулированию вооруженного конфликта.
Ранее президент России поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования, подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова