Мединский: план Трампа по конфликту на Украине войдет в учебники истории

Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)
Как отметил председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский, план главы США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине войдет в учебники истории. Об этом сообщает ТАСС.
«Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», — рассказал Мединский ТАСС.
Стоит отметить, что Владимир Мединский является одним из авторов учебника истории. Советник президента уточнил, что не может оценивать действия Трампа, но как историк может с уверенностью сказать, что сейчас мы находимся в исторической эпохе.
Ранее Дональд Трамп выразил надежду на то, что украинский конфликт будет остановлен на предстоящей неделе. Об этом президент написал в соцсети Truth Social.
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