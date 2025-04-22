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Мединский: план Трампа по конфликту на Украине войдет в учебники истории

Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)

Как отметил председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский, план главы США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине войдет в учебники истории. Об этом сообщает ТАСС.
«Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», — рассказал Мединский ТАСС.

Стоит отметить, что Владимир Мединский является одним из авторов учебника истории. Советник президента уточнил, что не может оценивать действия Трампа, но как историк может с уверенностью сказать, что сейчас мы находимся в исторической эпохе.

Ранее Дональд Трамп выразил надежду на то, что украинский конфликт будет остановлен на предстоящей неделе. Об этом президент написал в соцсети Truth Social.

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#дональд трамп
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#учебник
Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордных значений
Ipsos: в США рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких 42%
22 апреля 2025, 02:48

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди населения упал до рекордно низких 42%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Ipsos.
Данный результат является наименьшим с момента переизбрания Трампа на второй срок. В общем политику президента не поддерживает 53% респондентов. Всего в опросе поучаствовали свыше 4,3 тысяч человек.

Предыдущее исследование Ipsos выявило, что Трампа поддерживают 43% граждан. При этом во второй половине марта уровень доверия к политике президента составлял 45%. По мнению Reuters, снижение популярности связано с преследованием слишком либеральных, по его мнению, университетов. К примеру, ранее министерство образования США заморозило гранды для Гарвардского университета на 2,2 миллиарда и долгосрочных контрактов на 60 миллионов долларов.

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Бондаренко: уступка РФ территорий может привести к бунту на Украине
22 апреля 2025, 00:16

Фото: iStock/Silent_GOS

По словам украинского политолога Константина Бондаренко, в случае уступок России территорий Украина рискует столкнуться с бунтом внутри страны. Об этом эксперт заявил в эфире канала Politeka.
«Если следующий президент подпишет определенный мирный договор, которым он признает новую границу, то, соответственно, я думаю, это может привести к очень серьезному внутреннему противостоянию внутри Украины, вплоть до определенного бунта и противостояния между как регионами, так и политическими партиями», — заявил Бондаренко.

По словам политолога, территориальный вопрос будет самым сложным в процессе урегулирования украинского конфликта.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сказал о необходимости ввести режим полного прекращения огня, что должно стать первым шагом к длительному миру.

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Зеленский: необходимо постоянное перемирие в зоне конфликта
21 апреля 2025, 23:26

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский заявил, что необходимо установить постоянное перемирие в зоне украинского конфликта. Об этом глава киевского режима сказал в видеообращении, опубликованном в личном telegram-канале.
«Именно прекращение огня — реальное, длительное — должно стать первым шагом к надежному и длительному миру», — заявил Зеленский.

Глава киевского режима указал на то, что пасхальное перемирие показало, что данный вариант возможен. В этот период на Украине ни разу не объявляли воздушную тревогу.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Россию к полному прекращению огня.

При этом президент РФ Владимир Путин выразил готовность рассмотреть запрет на удары по объектам гражданской инфраструктуры.

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Standard: премьер Британии Стармер призвал РФ к прекращению огня
21 апреля 2025, 23:14

Фото: iStock/Ruma Aktar

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Россию к полному прекращению огня после пасхального перемирия с Украиной. Об этом сообщает The Standard.
«Великобритания поддерживает призывы Украины к России взять на себя обязательство о полном прекращении огня», — заявил премьер.

Ранее Минобороны РФ сообщало о 4900 нарушениях со стороны киевского режима во время пасхального перемирия. В ответ на это официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Украина бездарно не использует шансы, которые ей дает международное сообщество вместе с Россией.

При этом президент РФ Владимир Путин выразил готовность обсудить мораторий на запрет ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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В Белом доме высказались о поиске нового министра обороны США
Белый дом опроверг сообщения о поиске нового министра обороны США вместо Хегсета
21 апреля 2025, 21:55

Фото: iStock/Vacclav

Белый дом опроверг сообщения СМИ о якобы начавшемся поиске нового министра обороны США на замену действующему главе Пентагона Питу Хегсету. Американская администрация в соцсети X назвала информацию фейковой.
Ранее портал NPR со ссылкой на собственные источники писал, что Белый дом решил найти нового кандидата на пост министра обороны США после череды скандалов вокруг Пита Хегсета.
«Неверно. Фейковые новости!» — говорится в комментарии к публикации портала.
До этого западные СМИ сообщали о нескольких утечках секретных данных с участием главы Пентагона Хегсета, в том числе информации из закрытого группового чата в мессенджере Signal, где обсуждались планируемые авиаудары по Йемену.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что президент США Дональд Трамп «решительно поддерживает» Хегсета, который проделывает «колоссальную работу» на посту главы американского Минобороны.

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Стало известно об утечке в сеть личных данных политиков команды Трампа
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