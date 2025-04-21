В Белом доме высказались о поиске нового министра обороны США

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Белый дом опроверг сообщения СМИ о якобы начавшемся поиске нового министра обороны США на замену действующему главе Пентагона Питу Хегсету. Американская администрация в соцсети X назвала информацию фейковой.
Ранее портал NPR со ссылкой на собственные источники писал, что Белый дом решил найти нового кандидата на пост министра обороны США после череды скандалов вокруг Пита Хегсета.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что президент США Дональд Трамп «решительно поддерживает» Хегсета, который проделывает «колоссальную работу» на посту главы американского Минобороны.
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«Неверно. Фейковые новости!» — говорится в комментарии к публикации портала.До этого западные СМИ сообщали о нескольких утечках секретных данных с участием главы Пентагона Хегсета, в том числе информации из закрытого группового чата в мессенджере Signal, где обсуждались планируемые авиаудары по Йемену.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что президент США Дональд Трамп «решительно поддерживает» Хегсета, который проделывает «колоссальную работу» на посту главы американского Минобороны.
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Данил Пономарев