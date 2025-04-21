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В Белом доме высказались о поиске нового министра обороны США

Белый дом опроверг сообщения о поиске нового министра обороны США вместо Хегсета
Фото: iStock/Vacclav

Фото: iStock/Vacclav

Белый дом опроверг сообщения СМИ о якобы начавшемся поиске нового министра обороны США на замену действующему главе Пентагона Питу Хегсету. Американская администрация в соцсети X назвала информацию фейковой.
Ранее портал NPR со ссылкой на собственные источники писал, что Белый дом решил найти нового кандидата на пост министра обороны США после череды скандалов вокруг Пита Хегсета.
«Неверно. Фейковые новости!» — говорится в комментарии к публикации портала.
До этого западные СМИ сообщали о нескольких утечках секретных данных с участием главы Пентагона Хегсета, в том числе информации из закрытого группового чата в мессенджере Signal, где обсуждались планируемые авиаудары по Йемену.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что президент США Дональд Трамп «решительно поддерживает» Хегсета, который проделывает «колоссальную работу» на посту главы американского Минобороны.

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Путин подписал закон, ратифицирующий договор о сотрудничестве с Ираном
21 апреля 2025, 15:17

Фото: iStock/simpson33

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Соответствующий документ есть на сайте официального опубликования правовых актов.
Договор был подписан 17 января 2025 года во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.

Согласно документу, Россия и Иран будут углублять и расширять отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплять сотрудничество в области безопасности и обороны, а таже координировать действия на региональном и глобальном уровнях.

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#иран
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Политолог объяснил, как будут возвращаться в РФ западные бренды
Политолог Орлов: западные бренды хотят вернуться в Россию без лишнего шума
21 апреля 2025, 10:47

Фото: iStock/Sorapop

Западные бренды хотят вернуться в Россию, но без лишнего информационного освещения своего возвращения, заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, много брендов остались в РФ, выпуская продукцию под другим брендом, или поставляя ее параллельным импортом.
«Западные компании, в том числе IKEA, для которой Россия была важным рынком, естественно, хотят вернуться. Но большинство будет пытаться сделать это без лишнего шума, попробовав договориться об условиях возвращения с нашими регуляторами тет-а-тет», — отметил аналитик в беседе с RT.
В свою очередь главный инвестор Universa Investments Марк Шпитцнагель отметил, что мировой рынок может потрясти большой кризис, так как на фондовом рынке США ожидается обвал на 80%. Как передает Pravda.Ru, он назвал текущие распродажи «вытряхиванием людей» и сказал, что это даже не армагеддон, а начало подготовки к лопанию «пузыря».
«Поэтому самое время думать о диверсификации. Инвестор-миллиардер Рэй Далио, например, советует держать в портфеле 10-15% золота — это надежная финансовая гавань. За последний год золото подорожало на 35%, и есть куча способов вложиться: ETF, акции золотодобытчиков, слитки, или даже золотой IRA», — говорится в материале.
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Демократы не упомянули Байдена в своем поздравлении с Пасхой
Fox News: демократы не добавили фото Байдена в свой пост с пасхальным посланием
21 апреля 2025, 04:10

Джозеф Байден (Фото: whitehouse.gov)

Демократическая партия США не включила бывшего президента Джо Байдена в праздничный пост, посвящённый Пасхе, на своей официальной странице в соцсети X. Об этом сообщил телеканал Fox News.
В публикации от 20 апреля были размещены фотографии бывших глав государства от демократов — Барака Обамы, Билла Клинтона, Джимми Картера и Джона Кеннеди, однако изображение Байдена отсутствовало.

Некоторые предположили, что ограничение платформы X на одновременную публикацию не более чем четырёх изображений могло стать технической причиной такого выбора. Но сказать наверняка невозможно.

Позже фотография Байдена с семьёй все же появилась в аккаунте партии в Facebook*.

Ранее издание The Hill со ссылкой на источники указывало, что часть демократов стремится минимизировать публичное присутствие президента, опасаясь негативного влияния на имидж партии.

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Трамп заявил об огромном количестве лидеров стран, желающих отмены пошлин
Трамп: Многие мировые лидеры просят США отменить таможенные пошлины
21 апреля 2025, 04:01

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп заявил о многочисленных обращениях мировых лидеров и представителей бизнеса с просьбами снизить таможенные тарифы.
По словам президента США, администрация готова обсуждать условия, но партнёрам предстоит исправить последствия «десятилетий злоупотреблений».

«Многие мировые лидеры и руководители предприятий обратились ко мне с просьбой об отмене тарифов. Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них», — заявил Трамп в своих соцсетях.
2 апреля Трамп объявил о введении 10-процентных импортных пошлин для товаров из 185 стран, которые начали действовать 5 и 9 апреля. Однако 9 апреля он приостановил повышение тарифов для 75 государств на 90 дней, отметив готовность к переговорам.

Отдельно он предложил бизнес-сообществу «строить в Америке», назвав это оптимальным решением.

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Глава Пентагона сливал секретные данные об ударах по Йемену в чат с женой и братом
NYT: Глава Пентагона Хегсет пересылал планы ударов по Йемену в чат с женой и братом
21 апреля 2025, 03:43

Фото: iStock/rarrarorro

Глава Пентагона Пит Хегсет распространял секретные данные об операциях против йеменских хуситов через закрытый чат в мессенджере Signal, куда входили его супруга, брат и адвокат.
Согласно расследованию The New York Times, 15 марта министр обнародовал график вылетов истребителей F/A-18 Hornet, участвовавших в атаках, используя для авторизации личный телефон. Информация подтверждается источниками издания.

В чате, помимо родственников, находились около десяти человек из ближайшего окружения Хегсета, включая двух чиновников, ранее отстранённых за причастность к утечкам. Как отмечается, основное обсуждение касалось административных вопросов.

24 марта разразился другой скандал с похожей проблемой: главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в секретный чат Белого дома, где обсуждались военные операции в Йемене.

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