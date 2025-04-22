Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордных значений

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди населения упал до рекордно низких 42%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Ipsos.
Данный результат является наименьшим с момента переизбрания Трампа на второй срок. В общем политику президента не поддерживает 53% респондентов. Всего в опросе поучаствовали свыше 4,3 тысяч человек.
Предыдущее исследование Ipsos выявило, что Трампа поддерживают 43% граждан. При этом во второй половине марта уровень доверия к политике президента составлял 45%. По мнению Reuters, снижение популярности связано с преследованием слишком либеральных, по его мнению, университетов. К примеру, ранее министерство образования США заморозило гранды для Гарвардского университета на 2,2 миллиарда и долгосрочных контрактов на 60 миллионов долларов.
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Предыдущее исследование Ipsos выявило, что Трампа поддерживают 43% граждан. При этом во второй половине марта уровень доверия к политике президента составлял 45%. По мнению Reuters, снижение популярности связано с преследованием слишком либеральных, по его мнению, университетов. К примеру, ранее министерство образования США заморозило гранды для Гарвардского университета на 2,2 миллиарда и долгосрочных контрактов на 60 миллионов долларов.
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Иван Мусатов