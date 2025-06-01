Мединский прилетел в Стамбул во главе делегации РФ на переговоры с Украиной
Помощник президента РФ Владимир Мединский прилетел в Стамбул во главе российской делегации для очередных переговоров с представителями Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
«Помощник президента Владимир Мединский прибыл в Стамбул во главе российской делегации для нового раунда переговоров с Украиной», — передает агентство.
Переговоры делегаций состоятся во дворце Чираган завтра в 13:00. При этом все комментарии по меморандуму о прекращении огня на Украине будут даны уже 2 июня. Мединский отметил, что уже видел условия Киева по урегулированию конфликта, но прокомментирует он их тоже завтра.
На вопрос о том, в каком настроении он прилетел в Стамбул, Мединский ответил, что в хорошем. В составе российской делегации вместе с Мединским на переговоры прибыли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.