Раскрыты подробности встречи делегаций России и Украины

01 июня 2025, 18:48

Встреча делегаций России и Украины состоится в понедельник в 13:00 в Стамбуле

Фото: iStock/3dmitry

Встреча делегаций России и Украины состоится в понедельник, 2 июня. Источник в турецком МИД сообщил РИА Новости детали предстоящих переговоров.