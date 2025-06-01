Раскрыты подробности встречи делегаций России и Украины
Встреча делегаций России и Украины состоится в понедельник, 2 июня. Источник в турецком МИД сообщил РИА Новости детали предстоящих переговоров.
Отмечается, что российско-украинские переговоры начнутся в 13:00 во дворце Чираган в Стамбуле.
Украинскую делегацию снова возглавит глава Минобороны Рустем Умеров. Делагация России будет представлена в том же составе: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Первая за три года встреча представителей России и Украины прошла 16 мая. В результате переговоров стороны договорились о маштабном обмене пленными в формате 1000 на 1000.
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