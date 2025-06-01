Журналист Зарубин: Путин проведет заседание Совета безопасности в начале июня

01 июня 2025, 17:18

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности в начале июня. В тот же период состоится рабочее совещание главы государства с членами кабинета министров. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.