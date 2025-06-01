Журналист Зарубин: Путин проведет заседание Совета безопасности в начале июня
Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности в начале июня. В тот же период состоится рабочее совещание главы государства с членами кабинета министров. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Также, по его словам, на предстоящей неделе запланированы заседание Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере русского языка и языков народов России и встреча с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
Перед этим сообщалось, что на переговорах в Стамбуле встреча российской и украинской делегаций состоится в понедельник, 2 июня.
Читайте также: