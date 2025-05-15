Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры

Фото: iStock/Diy13
Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с делегацией Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Уточняется, что переговоры состоятся в Рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула. Делегацию возглавляет помощник главы российского государства Владимир Мединский.
Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. США положительно оценили данную инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.
Читайте также:
Путин утвердил состав делегации и группу экспертов РФ для переговоров с Украиной
Трамп не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины
Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории
Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. США положительно оценили данную инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.
Читайте также:
Путин утвердил состав делегации и группу экспертов РФ для переговоров с Украиной
Трамп не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины
Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории
Екатерина Коршунова