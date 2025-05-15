В Госдуме дали напутствие российской делегации перед встречей в Стамбуле

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что переговоры в Стамбуле по украинскому конфликту будут тяжелыми для российской делегации. Об этом информирует NEWS.ru.
«Была проделана большая работа переговорными группами России и США, какие-то рамочные условия были выработаны, мы будем придерживаться той договоренности», — отметил парламентарий.
Чепа добавил, что представителям РФ предстоит сложная работа. Депутат также пожелал успехов российской группе.
Переговоры между делегациями России и Украины пройдут 15 мая в рабочем офисе администрации президента Турции в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник российского лидера Владимир Мединский. Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе.
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